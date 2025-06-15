八檔高股息ETF商品 績效翻正

台股上周一度突破年線，後受新台幣匯率強升、以伊緊張情勢升溫等影響，年線得而復失。但統計至上周，已有八檔高股息ETF績效轉為正數，由國泰股利精選30（00701）居冠，中信中國高股息、中信全球高股息分居二、三名。

八檔績效負轉正的高股息ETF依今年來績效第四至第八名，由高至低依序為大華優利高填息30、元大高股息、復華富時高息低波、元大台灣高息低波、中信成長高股息。

排名第二、第三的是海外高股息ETF，顯示海外高股息ETF動能轉強。中國信託投信基金經理人陳雯卿分析原因來自，今年來，陸港股受惠政策加持、企業估值偏低及科技股獲利表現亮眼，吸引外資回流。港股由低基期的科技股領軍反彈，今年以來漲幅逾二成，在全球主要市場中表現名列前茅。

在歐股方面，歐洲央行率先開啟降息循環，激勵股市資金動能增強，尤其是公用事業、金融、消費品等高配息企業受惠最大。歐洲國家財政政策亦轉向寬鬆，尤其在烏俄戰爭影響下，歐洲多數國家政府願意擴大國防支出，也為傳統的鋼鐵等內需產業帶來利多，日前德股已領先創歷史新高。

今年以來由於川普對等關稅政策引發全球資本市場震盪，且川普政府對內政策亦反覆，不確定性叢生，使得投資人不再一味投入美股，轉向全球布局，資金流向陸港股與歐洲股市。

觀察陸港股近期表現，陳雯卿表示，港股「新經濟」比重逐漸拉高，產業結構轉向網路科技、以及文化創意等，例如近期引發熱潮的「泡泡瑪特」，即是以推廣IP為主要核心業務的玩具公司，旗下角色Labubu紅遍全球，帶動泡泡瑪特今年來股價翻漲約二倍，創辦人王寧已成為河南首富。這也凸顯中國消費市場呈現「消費分級」的特徵，並非簡單的「消費降級」。意即投資人願意為「有品質的低價」及「有理由的溢價」而買單。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。