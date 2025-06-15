年化配息率逾10% 這些台股ETF帶旺買氣與人氣

台股今年來以大區間震盪為主，高股息ETF表現相對突出。統計本周將有13檔台股ETF除息，其中群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息30（00918）、中信綠能及電動車（00896）、第一金工業30（00728）等四檔，以13日股價推算，預估年化配息率逾10%。

進一步觀察，有八檔ETF都在17日除息，16日是除息前最後買進日。若以預估年化配息率來看，群益台灣精選高息本次配息年化配息率12.8%最高，且連續九季年化配息率都逾10%。

群益投信台股ETF團隊指出，投資人投資高股息ETF，不希望領高股息賠價差，因此台股ETF的成分股選股邏輯很重要，一定要重視企業的獲利成長率，公司每股獲利（EPS）持續成長，才能配得出高股利，配息後還有填息機會，不用過度擔心股價修正風險。

圖／經濟日報提供

雖然今年高息ETF吹起降息風，但相對穩定配息的季配型ETF還是受存股族青睞。今年來台股市場面臨多樣波動，高息資產具備易漲抗跌的特性，在震盪的市況中穩步達成財務目標，此時高息股便可納入考量，可望為投資組合帶來穩定的收益。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資及逢低分批布局的好工具，而能為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的ETF，才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。

富邦特選高股息30ETF經理人黃煜翔指出，美國最新公布非農就業數據優於預期，美指數持續走升，帶動台股表現，加上台積電董事長魏哲家於股東會信心喊話，台股短線表現強勢，由於現階段股市波動多為短期情緒面，非基本面反映，若短期市場因情緒面回檔，反而有利於逢低布局高股息ETF。

展望台股後市，謝明志認為，川普相關政策以及TACO（川普終究會退縮）模式對資本市場影響邊際效應下遞減，致使外資短期熱錢湧進，加上高股息ETF成分更換，融資水位僅微幅增加，6月資金籌碼面強勁，下半年基本面展望部分，受到關稅影響，消費性電子提前拉貨，僅AI好已漸成為市場共識，預期資金聚焦AI態勢延續。台灣企業獲利2025年增約16%雙位數增長水準，因此若盤勢有回檔，建議可分批逢低買進。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。