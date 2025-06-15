美股ETF十強 單周全賺

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

美中貿易談判消息面轉正向，市場恐慌情緒降溫、科技股財測亮眼，美股反彈氣勢強，一度上攻至6,000點大關之上，今年來美股報酬率也由年初負報酬轉正。根據CMoney統計，美股ETF表現來看，近一周美股ETF前十強全數正報酬。

台新標普科技精選ETF（009807）研究團隊表示，美國經濟指標尚稱穩健，儘管美國總統川普政策多變，但市場對消息面反應鈍化，回歸企業基本面表現。人工智慧（AI）題材持續推動科技龍頭股表現，美股七巨頭（Mega7）基本面仍強勁，其中微軟以AI重新定義軟體開發生命周期，強化AI Agents的部署安全與支援能力，可望掀起AI新一波爆發力商機。此外，假設各國與美談判並獲得川普善意回應，平均關稅落在10%左右的情境下，有利進一步提振美股市場信心。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美股 美國經濟 AI

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