美股ETF十強 單周全賺

一位網友在PTT股板坦言，自己無法承受0050超過30%的最大回落，曾在疫情、2022年與今年4月大跌中備感壓力，萌生「要不要調整投資策略」的念頭。他提出一套以0050與中華電信為主、每季動態再平衡的

2025-06-15 09:45