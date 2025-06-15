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怕0050再跌30%？網友曝「最大回落焦慮」根源：你根本搞錯重點

聯合新聞網／ 綜合報導
網友苦惱ETF波動過大、承受不了最大回落，卻被提醒根本不是配置錯，是「搞錯ETF本質」。留言一致建議：「定期定額刪APP才是王道」。本報系資料照
網友苦惱ETF波動過大、承受不了最大回落，卻被提醒根本不是配置錯，是「搞錯ETF本質」。留言一致建議：「定期定額刪APP才是王道」。本報系資料照

一位網友在PTT股板坦言，自己無法承受0050超過30%的最大回落，曾在疫情、2022年與今年4月大跌中備感壓力，萌生「要不要調整投資策略」的念頭。他提出一套以0050與中華電信為主、每季動態再平衡的配置法，盼能降低波動、穩定心情。不過這套思維在留言區引發熱烈討論，許多人不留情指出：「你根本不該這樣操作ETF。」

多數回應一面倒指出問題核心：「不是ETF波動太大，是你買太多」、「你搞錯了，大盤ETF是要一直買、不是來回調整的」。有不少資深網友點破盲點：

「跌了你會想砍，漲了又怕回頭，這不是配置問題，是心魔」

「買大盤ETF的重點就是放著不動，怕回落你就買少一點」

「最簡單的解法：定期定額＋刪APP，五年後再打開」

也有人反問原PO：「你要抗波動，結果選中華電？真的比較穩嗎？你回頭看四月那波誰跌比較多？」

ETF最穩的是「方向」，不是「過程」。0050雖有回落，但長期向上才是重點。許多新手投資人陷入「我要穩定又要報酬」的矛盾，最後不但沒賺到錢，還常賣在低點。

與其搞複雜配置，不如先面對自己的風險耐受度，慢慢加倉、控制部位，再給時間與自己一個空間喘息。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

風險 定期定額 大盤 報酬 ETF 0050元大台灣50

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