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0050真能躺賺？20年年化報酬率曝光 網揭ETF最大風險：順序錯穩也會賠

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分析台股與美股20年報酬率，指出「順序風險」才是ETF投資關鍵，0050能不能躺贏，不只看報酬率，更看你是否走對節奏。圖／聯合報系資料照片
網友分析台股與美股20年報酬率，指出「順序風險」才是ETF投資關鍵，0050能不能躺贏，不只看報酬率，更看你是否走對節奏。圖／聯合報系資料照片

PTT股板，一則探討「20年滾動報酬率」的長文意外掀起投資熱議。原PO列出台股與美股近百年來的統計數據，直球對決新手最常問的問題：「長期投資ETF，真的能躺著贏嗎？」

原文整理台股自1967年、美國標普自1926年的20年滾動年化報酬率，發現台股表現落差極大：

台股1990～2009年的20年期，年化報酬僅1%，實質甚至虧損。

相對地，美股即便歷經1929年大蕭條，20年報酬也維持在7%上下。

不少網友直言：「如果只能選一國放20年，美股會是更穩的選擇。」

文中指出，很多人只看平均報酬，但真正影響退休成果的，是資產成長的順序。舉例來說：

如果你在1990～2009年買0050，前20年都在盤整，便宜買股、股數變多；

接著在2010後迎來大多頭，這批便宜累積的股數，反而賺更多

相反，如果你在高點一口氣投入、後續遇到崩盤，帳面恐怕會長期受傷。

網友補充「年輕人最該期待的是先跌後漲，退休族則希望先漲後跌，這就是『報酬順序風險』。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國 年化報酬率 市值型 台股 ETF 0050元大台灣50

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