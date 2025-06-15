快訊

影／日「最美公主」訪巴西遭偷拍！機上瞌睡畫面曝光 日人氣炸

被笑買0050太高？網友一問掀上百則回應：「存股不需要請示朋友」

影／川普79歲生日實現閱兵夢！6600兵力震撼華府 全美50州同步爆抗議潮

被笑買0050太高？網友一問掀上百則回應：「存股不需要請示朋友」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友想以每月6000元存股，卻被笑「這高點買0050很蠢」，意外在Threads獲得網友力挺，上百則留言幫她分析標的、打氣安慰。報系資料照
網友想以每月6000元存股，卻被笑「這高點買0050很蠢」，意外在Threads獲得網友力挺，上百則留言幫她分析標的、打氣安慰。報系資料照

Threads帳號「superpretty__」日前發問「每月6000元存股，現在進0050會太高嗎？朋友都笑我笨。」這番疑問引來網友熱烈回應，有人給鼓勵、也有理性分析，更有人心疼她「被朋友笑」的經歷。整篇留言區儼然變成ETF新手投資懶人包。

原PO在文中透露，自己爬文很久還是看不太懂ETF，只是想簡單開始存股，卻被身邊人冷嘲熱諷「朋友聽到都在笑說，這高點你進場幹嘛？」語氣滿是無奈，引來網友心疼「好的朋友會鼓勵你，不是打擊你。」

這篇貼文意外變成ETF社群的溫暖角落。有人直接破題「當下就是最好的時機」、「現在的高點是十年後的低點」、「笑你的人有賺錢嗎？沒賺錢憑什麼笑你？」也有許多理性派補充知識「0050報酬率高但股利偏低，適合放長期」、「00919配息高但不穩，要有承擔波動的心理準備」、「定期定額才是重點，不是進場點」。

部分網友則建議參考美股選項「為什麼不直接買SPY、QQQ？市場大又穩定」，但也有人強調重點在於「選擇適合自己、可以持之以恆的標的」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

股票分割 市值型 ETF 0050元大台灣50

延伸閱讀

川普納坦雅胡「假失和」設局成功！伊朗誤判時間點遭襲擊 PTT熱議：連環計玩很大

買了就跌怎麼辦？股板熱議「認賠還是攤平」 二派操作法掀戰

「才跌1%也叫狂瀉？」以伊開火拖累美股 網友：川普嘴砲威力更大

張國煒「日本機票便宜了」！網說：非只有地震原因是整體貴不起

相關新聞

0050真能躺賺？20年年化報酬率曝光 網揭ETF最大風險：順序錯穩也會賠

在PTT股板，一則探討「20年滾動報酬率」的長文意外掀起投資熱議。原PO列出台股與美股近百年來的統計數據，直球對決新手最常問的問題：「長期投資ETF，真的能躺著贏嗎？」 原文整理台股自1967年

被笑買0050太高？網友一問掀上百則回應：「存股不需要請示朋友」

Threads帳號「superpretty__」日前發問「每月6000元存股，現在進0050會太高嗎？朋友都笑我笨。」這番疑問引來網友熱烈回應，有人給鼓勵、也有理性分析，更有人心疼她「被朋友笑」的經歷

張國煒「日本機票便宜了」！網說：非只有地震原因是整體貴不起

星宇航空董事長張國煒（K董）近日在股東會上表示，日本線機票價格下滑，與「7月5日地震預言」傳聞有關，直言「現在很適合去日本玩」。此番發言掀起PTT熱烈討論，有人認同確實有降價感，也有不少網友直白吐槽「

ETF超級除息周 專家教戰

下周是6月ETF超級除息周，根據CMoney資料，共有52檔股債ETF將進行除息，其中約20檔ETF年化配息率逾6%，其...

戰事再起！全球股市嚇跌 這檔ETF卻逆勢創高

以色列對伊朗發動空襲，引爆中東新一輪地緣危機，各國股市重挫，避險資產債市、黃金等，而2025 ETF績效王，元大航太防衛...

他22元進場00915自嘲「有點抖」 網笑虧：是撿到便宜還撿到刀？

六月台股ETF配息季登場，共16檔ETF陸續公布配息結果，00915配息0.21元，縮水幅度高達58%，創下掛牌以來新低紀錄。有投資人在22元多買進00915共12張，雖觀察該ETF已久且看好填息與總報酬潛力，但仍坦言「買完還是有點抖」，部分人支持其策略，認為現價具備修復空間；但也有不少人持懷疑甚至嘲諷態度，直言高股息ETF已經「被看破手腳」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。