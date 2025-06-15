被笑買0050太高？網友一問掀上百則回應：「存股不需要請示朋友」

Threads帳號「superpretty__」日前發問「每月6000元存股，現在進0050會太高嗎？朋友都笑我笨。」這番疑問引來網友熱烈回應，有人給鼓勵、也有理性分析，更有人心疼她「被朋友笑」的經歷。整篇留言區儼然變成ETF新手投資懶人包。

原PO在文中透露，自己爬文很久還是看不太懂ETF，只是想簡單開始存股，卻被身邊人冷嘲熱諷「朋友聽到都在笑說，這高點你進場幹嘛？」語氣滿是無奈，引來網友心疼「好的朋友會鼓勵你，不是打擊你。」

這篇貼文意外變成ETF社群的溫暖角落。有人直接破題「當下就是最好的時機」、「現在的高點是十年後的低點」、「笑你的人有賺錢嗎？沒賺錢憑什麼笑你？」也有許多理性派補充知識「0050報酬率高但股利偏低，適合放長期」、「00919配息高但不穩，要有承擔波動的心理準備」、「定期定額才是重點，不是進場點」。

部分網友則建議參考美股選項「為什麼不直接買SPY、QQQ？市場大又穩定」，但也有人強調重點在於「選擇適合自己、可以持之以恆的標的」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。