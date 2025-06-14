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張國煒「日本機票便宜了」！網說：非只有地震原因是整體貴不起

聯合新聞網／ 綜合報導
星宇航空董事長張國煒回應小股東，一路走來滿地荊棘，星宇只能快速的擴張，才能達到國際精品航空的目標。(記者黃淑惠／攝影)
星宇航空董事長張國煒回應小股東，一路走來滿地荊棘，星宇只能快速的擴張，才能達到國際精品航空的目標。(記者黃淑惠／攝影)

星宇航空董事長張國煒（K董）近日在股東會上表示，日本線機票價格下滑，與「7月5日地震預言」傳聞有關，直言「現在很適合去日本玩」。此番發言掀起PTT熱烈討論，有人認同確實有降價感，也有不少網友直白吐槽「只是從天價降回比較合理」、「住宿才是讓人卻步的主因」。

「我幾乎每個月飛一次，票價今年比去年便宜3K左右」、「最近飛北海道還能找到萬元以下，但住宿變很貴」、「便宜機票換貴住宿，整體開銷沒差多少」。不少常出國的網友認為，日本線機票價格雖有下降，但實際旅費仍偏高，特別是東京、京都一晚動輒三、四千元的飯店房價，讓人下不了手。

「整個暑假票價都在跌，跟地震沒關係」、「疫情後大家都報復性出國過，現在有點膩了」、「就算預言成真，你怎麼知道是台灣還是日本？」這派網友認為，與其說是「地震預言」導致票價下滑，不如說是旅遊熱退燒，加上航班供給擴大，票價自然回歸正常水準。

「便宜的是機票，不是星宇」、「住宿費早已被歐美觀光客推爆」、「廉航也不廉，整體旅費壓力超大」、「K董說得很貼地氣，但我還是去越泰好了」。不少網友點名星宇本身屬高價路線，對比住宿、交通等成本連帶上漲，讓人萌生「轉戰其他國家」的念頭，日本旅遊CP值下滑成為主流看法。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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