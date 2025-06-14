ETF超級除息周 專家教戰

下周是6月ETF超級除息周，根據CMoney資料，共有52檔股債ETF將進行除息，其中約20檔ETF年化配息率逾6%，其中有五檔年化配息率突破10%，都是吸引投資人參與ETF除息的誘因。

第一金投信表示，儘管今(2025)年ETF配息水準有所下降，不過，觀察ETF降息風主要在台股ETF，而債券ETF經歷4月至今殖利率彈升、新台幣匯率升值等帶來的修正壓力後，ETF價格回到加碼甜甜入手價，配息水準反倒提升，52檔下周除息ETF，有35檔年化配息率高達5%以上；除了13檔台股ETF，4檔海外ETF，其餘35檔為債券ETF，投資人可以把握參與各檔ETF除息前的最後買進日。

第一金工業30ETF（00728）經理人曾萬勝分析，台股目前落後美股表現，6月至8月是台股股東會、除權息旺季，預料高股息概念股及低基期，政策受惠的工業及基礎建設等標的，仍將吸引台股投資人偏好，整體市場轉向樂觀，有助台股後市反彈續攻表現。惟地緣政策風險再起，也不妨適度配置較低波動風險、收益穩健的債券ETF。

第一金優選非投債ETF經理人王心妤指出，目前全球經濟韌性佳、企業獲利持穩，信用違約風險無虞，違約率續處於低檔，債券價格修正後提供更佳的收益吸引力，投資人可以分批布局，存續期在二至三年，平均到期殖利率仍有7%至8%水準的非投資等級債券，維持較佳收益與穩健債息，同時降低投資組合波動度。

富蘭克林華美投信提醒，高股息ETF向來受投資人青睞，但今年股市波動，在缺乏資本利得可觀環境下，更應著重企業基本面與長期獲利能力的審視，更謹慎地檢視持股品質，避免投資人落入殖利率陷阱。

富蘭克林華美投信FT臺灣永續高息ETF（00961）經理人江明鴻指出，台灣加權指數過去十年平均殖利率約4%，在全球主要市場中居於領先地位，展現台股獨特的高現金殖利率優勢。然而投資人需警惕「殖利率陷阱」，因為高殖利率可能源自股價持續下跌，或企業透過非經常性收益支撐的短期現象，這些都不具持續性。

在全球經濟重大變局下，企業韌性已成為投資成功關鍵。江明鴻強調，股東權益報酬率（ROE）是衡量企業韌性的重要指標。擁有高ROE的企業通常具備較強的競爭優勢、更靈活的定價能力與穩健的現金流，即使面臨關稅與匯率壓力，仍能維持穩定的獲利與股息表現。

從產業面分析，全球供應鏈重組浪潮下，航運業展現出強勁的競爭優勢，產業龍頭企業近年填息成功率亮眼，股價表現韌性十足。金融保險業受惠於利差改善與財富管理業務成長，配息能力同樣維持穩定。然而，半導體產業雖然受惠於AI需求強勁，但由於產業特性需要大量資金投入研發和設備更新，在股息發放空間上相對受限。

大華優利高填息30ETF（00918）經理人郭修誠表示，儘管股利誘人，但若是個股體質不佳，營收未持續成長等因素導致股價沒填息，那麼領到的股息只是左手換右手。投資人要從歷史填息紀錄與營收表現來挑選值得長抱的標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。