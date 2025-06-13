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戰事再起！全球股市嚇跌 這檔ETF卻逆勢創高

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
2025 ETF績效王，元大航太防衛科技（00965）由風險事件帶動，盤中來到19.16元股價新高，今年以來漲幅達31.34%。（本報系資料庫）
2025 ETF績效王，元大航太防衛科技（00965）由風險事件帶動，盤中來到19.16元股價新高，今年以來漲幅達31.34%。（本報系資料庫）

以色列伊朗發動空襲，引爆中東新一輪地緣危機，各國股市重挫，避險資產債市、黃金等，而2025 ETF績效王，元大航太防衛科技（00965）則由此風險事件帶動，盤中來到19.16元股價新高，今年以來漲幅達31.34%。

法人分析，以色列的軍事行動，主要是針對其稱伊朗將製造核武器，因此須進行打擊，此舉普遍被視為伊朗核計畫談判的重大升級，顯著使中東戰爭風險急遽升溫。而反映美國6月11日起撤僑，國內唯一全球國防概念ETF-元大航太防衛科技，除13日逆勢上漲，近周股價也頻創掛牌以來新高，投資人可留意。

軍事專家指出，現階段多個區域地緣政治難解，持續創造維持穩定的軍事需求，而軍備庫存具消耗性，一旦區域開戰如俄烏戰爭，將大量創造需求。而從更廣泛的角度，全球秩序角力不斷，公認國防實力最強的美國已調整防衛策略，推動歐洲、亞太盟國提升自主防衛能力，積極提高國防預算，帶動供應鏈表現。

美銀近期報告即指出，歐洲軍工正進入一個前所未有的超級成長周期，2024至2028年間，產業營收將迎來約12.5%的年均複合成長，以及高達22%的EPS增長。

法人認為，正由於軍工產業的買家為全球政府，供應鏈現金流十分穩定，且產品生命周期長，在相關需求不墜下不易出現明顯景氣循環，是與純粹科技主題投資最大的不同之處，考量全球地緣政治緊張，各國重建「硬實力」的需求，國防產業的結構性成長趨勢明確，相對於科技股易受關稅議題影響，全球防衛概念股可作為現階段同步配置的重要標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

航太 戰爭 伊朗 以色列 ETF

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