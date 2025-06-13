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009811追蹤指數聚焦美股市值50強 發行價10元、7月9日開募

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

對等關稅暫緩期加上企業財報亮眼，讓美股今年來漲跌幅由負轉正，甚至再創歷史新高；隨著關稅寬限期限逼近、各國貿易談判進展停滯，近期市場波動再次加劇，但歷史經驗顯示，美股近30年的年度正報酬機率達8成，且年度平均報酬率在1成以上。

統一投信將在7月9~11日募集統一美國50 ETF（009811），其追蹤之指數聚焦美股市值前50大企業的成長機會，成分股囊括九大產業龍頭，兼顧風險分散性， 009811發行價10元，募集期間每張1萬元，讓投資人規劃資金配置時更具靈活性，也是小資族參與美股長線多頭行情的選擇。

統一投信表示，據彭博及ICE統計過去30年度資料，美國50指數、S&P500指數、道瓊工業平均指數僅有6個年度為負報酬，正報酬機率達80%；除了2000~2002年接連遇到網路泡沫、911事件及SARS爆發以外，都從未連續2年呈現負報酬；近30年的年度平均報酬率皆為雙位數，其中以美國50指數的13.25%為最高。

統一投信表示，若計算正報酬年度的平均報酬率，表現最佳的美國50指數達到21.24%，S&P500指數、道瓊工業平均指數分別為20%及17.76%。進一步分析，三支指數年度報酬率最高都落在1995年，美國50指數該年度報酬率高達41.61%，遠勝S&P500指數、道瓊工業平均指數同期間報酬率37.58%及36.94%。跌幅最大的年度則同時落在2008年，代表大盤的S&P500指數跌幅37%，美國50指數表現相對抗跌，該年度下跌31.3%。

統一美國50 ETF追蹤之指數，鎖定美股市值50強企業，皆為各產業的領導者，擁有技術領先優勢及寬廣的產品護城河，並持續加大資本投入提升企業競爭力，為指數長期高速成長的引擎。009811為半年配，每年3月、9月底評價，保管銀行為臺灣銀行，投資人可透過統一投信或各大主要券商申購。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美股 統一投信 ETF

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