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季配型台股 ETF 出現降息風 僅這檔維持高檔

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
季配型台股ETF最新配息金額與歷史新高金額差距排名前十。（資料來源：CMONEY、2025/6/12*ETF選取配息超過兩次以上）
季配型台股ETF最新配息金額與歷史新高金額差距排名前十。（資料來源：CMONEY、2025/6/12*ETF選取配息超過兩次以上）

觀察有公告配息的21檔季配型台股ETF最近一次配息金額表現，僅00919群益台灣精選高息配息金額0.72元維持新高，預估年化配息率達12.79%，也是最高；市場法人表示，台股ETF是存股族投資人長期穩健投資的選擇，雖然近期台股高息ETF吹起降息風，但仍有不跟風的高息ETF，投資台股高息ETF可以觀察其是否有穩定的配息能力。

ETF理財達人表示，台股ETF如果有不錯的配息金額及年化殖利率數據，容易吸引資金轉進，投資人想要配息就是希望現金流越多越好，因此配息金額的表現趨勢是一個很重要的參考指標，平均年化配息率越高，一整年領下來的股利也就越多。

ETF理財達人強調，台股ETF投資主題多樣化，績效展現也不同，現階段建議可精選後市易受資金青睞的標的，如：採預測殖利率選取成分股的高股息ETF。整體而言，台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資及逢低分批布局的好投資工具，能為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的ETF，才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。

市場法人表示，國人熱愛台股ETF是因為其波動度相對個股與大盤來的低，更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇，雖然近期台股高息ETF吹起降息風，但仍有不跟風的高息ETF，投資台股高息ETF可以觀察其是否有穩定的配息能力，以00919為例，第9次配息預估0.72元維持新高，觀察9次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72、0.72、0.72、0.72元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策。

展望台股後市，川普相關政策及TACO模式對資本市場影響邊際效應下遞減，致使外資短期熱錢湧進，加上高股息ETF 成分更換，融資水位僅微幅增加，6月資金籌碼面強勁，受到關稅影響，消費性電子提前拉貨，僅AI 好已漸成為市場共識，預期資金聚焦AI 態勢延續。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

配息 ETF

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