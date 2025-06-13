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他22元進場00915自嘲「有點抖」 網笑虧：是撿到便宜還撿到刀？

聯合新聞網／ 綜合報導
網友買進00915。（本報系資料庫） 莊淳詠
網友買進00915。（本報系資料庫） 莊淳詠

六月台股ETF配息季登場，共16檔ETF陸續公布配息結果，00915配息0.21元，縮水幅度高達58%，創下掛牌以來新低紀錄。有投資人在22元多買進00915共12張，雖觀察該ETF已久且看好填息與總報酬潛力，但仍坦言「買完還是有點抖」，部分人支持其策略，認為現價具備修復空間；但也有不少人持懷疑甚至嘲諷態度，直言高股息ETF已經「被看破手腳」。

一名網友PTT發文指出，00915前波受美國貿易戰與科技股修正影響跟著下跌，如今已從19元反彈至近23元。他以去年填息速度為例，表示仍對其回升具信心，並提及7月換股題材可能帶動新一波資金動能。不過也不諱言當前市場氛圍偏緊張，還無法斷定此波是否為「短底」，因此選擇先觀察再說。

對於這樣的進場時機，許多網友提出質疑：「怕氣氛不好還進場，是怕沒事做嗎？」、「撿到的是刀，不是便宜。」也有人點出矛盾：「總報酬派為何會選高股息ETF？」、「想賺價差乾脆去買成分股不就好了？」

更有投資人從整體高股息ETF表現提出批評，認為這波修正是整體族群遭遇信心危機：「00915只是被拖下水」、「每檔都被外資吃豆腐」、「高息ETF現在根本沒一個能打的。」對於原PO所提換股帶來利多，也有網友冷回「市場根本沒人在乎這種題材了」。

不過也有部分網友給予鼓勵，提及00915歷年填息速度快、總報酬表現不差：「成立以來累積報酬甩同類型一條街」、「這波不是它的錯，是整個族群都被打」、「七月後可能會反彈，看你撐不撐得住而已。」另有網友提到自己已將資金轉往00713或00918，認為抗跌性或配息穩定度更高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 報酬 台股 PTT ETF 00915凱基優選高股息30

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