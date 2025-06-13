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00878股利入帳！真星華「火力全開」：卡位00919除息攻略曝光

聯合新聞網／ 真星華的存股小天地
00878股利入帳後，真星華計劃加碼00919，以最大火力參加除息，同時預留資金分批買進。（本報系資料庫）
00878股利入帳後，真星華計劃加碼00919，以最大火力參加除息，同時預留資金分批買進。（本報系資料庫）

00878股利入帳，預計可以買N張00919...

下周二00919除息後，到7／11發錢之間，還有6／23、6／30、7／7三周。

預留3張額度給那三周買進。

今天與下周一共兩天，把 N-3 張買完，以最大火力參加除息。

一年有52周，如果定期定額：

每周買1張，一年有52張
每周買500股，一年有26張
每周買100股，一年有5張200股
每周買50股，一年有2張600股

從小資開始，每周50股

幾年後，每周100股
幾年後，每周500股
幾年後，每周1000股(1張)

◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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