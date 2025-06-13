聽新聞
0:00 / 0:00
00878股利入帳！真星華「火力全開」：卡位00919除息攻略曝光
00878股利入帳，預計可以買N張00919...
下周二00919除息後，到7／11發錢之間，還有6／23、6／30、7／7三周。
預留3張額度給那三周買進。
今天與下周一共兩天，把 N-3 張買完，以最大火力參加除息。
一年有52周，如果定期定額：
每周買1張，一年有52張
每周買500股，一年有26張
每周買100股，一年有5張200股
每周買50股，一年有2張600股
從小資開始，每周50股
幾年後，每周100股
幾年後，每周500股
幾年後，每周1000股(1張)
◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言