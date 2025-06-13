00878股利入帳！真星華「火力全開」：卡位00919除息攻略曝光

說到投資元大台灣價值高息（00940），這大概已經被大家罵到無力，配息從上市開始是0.5元，接下來一路縮水到0.3元，大部分想跑的都跑光了，但腳麻了還是有73萬人，能不能逆轉勝，我們來研究一下。

2025-06-13 10:39