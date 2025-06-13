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聚焦美股 統一美國50 ETF 於7月9日開募

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

對等關稅暫緩期加上企業財報亮眼，讓美股今年來漲跌幅由負轉正，甚至再創歷史新高。隨著關稅寬限期限逼近、各國貿易談判進展停滯，近期市場波動再次加劇。根據歷史經驗顯示，美股近30年的年度正報酬機率達到八成，且年度平均報酬率在一成以上。

統一投信將於7月9日到11日募集統一美國50 ETF（009811）（基金之配息來源可能為收益平準金），其追蹤的指數聚焦美股市值前50大企業的成長機會，成分股囊括九大產業龍頭。統一投信表示，據彭博及ICE統計過去30年度資料，美國50指數、S&P500指數、道瓊工業平均指數僅有六個年度為負報酬，正報酬機率達80%。除了2000年到2002年接連遇到網路泡沫、911事件及SARS爆發以外，從未連續2年呈現負報酬；近30年的年度平均報酬率皆為雙位數，其中以美國50指數的13.25%為最高。

統一投信表示，若計算正報酬年度的平均報酬率，表現最佳的美國50指數達到21.24%，S&P500指數、道瓊工業平均指數分別為20%及17.76%。三支指數年度報酬率最高都落在1995年，美國50指數該年度報酬率高達41.61%，遠勝S&P500指數、道瓊工業平均指數同期間報酬率37.58%及36.94%。跌幅最大的年度則同時落在2008年，代表大盤的S&P500指數跌幅37%，而美國50指數表現相對抗跌，該年度下跌31.3%。

統一美國50 ETF（009811）追蹤的指數，鎖定美股市值50強企業，皆為各產業的領導者，擁有技術領先優勢及寬廣的產品護城河，並持續加大資本投入提升企業競爭力，為指數長期高速成長的引擎。009811發行價10元，募集期間每張只要1萬元，讓投資人規劃資金配置時更具靈活性，也是小資族參與美股長線多頭行情的優質選擇，投資人可透過統一投信或各大主要券商申購。009811為半年配，於每年3月、9月底評價，保管銀行為臺灣銀行。若將配息帳戶設定為臺銀，還可免除10元跨行匯款手續費，讓配息完整入帳。

統一投信提醒，金融商品淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動，投資人選擇ETF時可觀察相關金融市場的政經議題變化及評估個人風險承受程度，以作為投資布局時的參考依據。配息時亦需留意基金配息率與追蹤指數殖利率的差異。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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