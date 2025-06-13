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00918配息沒縮水、6月配0.7元！老牛：8成填息力打趴其他高股息ETF

聯合新聞網／ 股海老牛
00918單次配息0.7元、殖利率3.18%，四季合計配息達3.02元，連續8季維持3%以上配息率，成分股填息率高達8成，被封為高息ETF中的「長跑冠軍」。記者林澔一／攝影
00918單次配息0.7元、殖利率3.18%，四季合計配息達3.02元，連續8季維持3%以上配息率，成分股填息率高達8成，被封為高息ETF中的「長跑冠軍」。記者林澔一／攝影

6月高息ETF：誰配息高又穩？

今年4月股市經歷了一波急殺，投資人心中忐忑不安。在這場市場的「壓力測試」下，大家最愛的高股息ETF更顯得格外重要，穩定的配息與持續的填息能力，正是投資人在市場波動中不可或缺的安全港。

投資人最關心的兩件事無非是「誰配得多？誰配得穩？」他們是抵禦風險的關鍵武器。

這次老牛挑出了6月最熱門的高息ETF檔案，其中大華優利高填息30（00918）表現特別亮眼！

000918與前次相比，它在6月單次配息0.7元，沒有調降配息值；其單次殖利率高達3.18%，近4季合計配息為3.02元；另一項紀錄是「連續8季都配息率皆保持在3%以上」，配息的穩定性讓人驚豔，堪稱高配息中的「長跑冠軍」。投資也得將成分股的基本面與配息穩定性一起擺進來考量。

再進一步看它的成分股，長榮、聯電、中信金、華碩、聯詠等，不但都是高現金流、穩定配息的企業，其實關鍵還有「高填息率」，目前00918成分股填息率高達8成以上，顯示出強勁的填息實力。

畢竟在市場震盪時，這些企業就像是安全的避風港，守住你我的投資防線。

那投資人最愛問的「便宜價」和「合理價」怎麼算？

老牛來告訴你：根據00918近四季合計配息3.02元來推估：

若你期望拿到7%的殖利率，合理的便宜價是43.14元。

若你期望拿到6%的殖利率，合理價大約在50.33元。

現在股價只要22元多，換算下來竟然高達13.7%的殖利率。

老牛提醒最後買進日為6/18日，想領息千萬別錯過！

當然，高息ETF不只是看表面配息數字，還要看背後的選股邏輯；00918的選股策略：它只納入流動性佳、最近四季營業利益總和為正的公司，確保基本面穩健。再根據股利率由高到低排名，取前33%的高息股作為成分股。

最後，它還特別檢視過去15次除息後的填息能力，選出填息能力最強的30檔作為投資標的。這樣嚴謹的篩選邏輯，身受不少投資人喜愛。

面對盪市場，老牛還是要再提醒一句：再好的高息ETF，也需要持續追蹤、定期檢視，確認它們的填息能力和產業結構。

畢竟，市場變化不斷，仍需定期評估 是否仍符合自身的投資目標。畢竟，長期投資、穩健理財，才是穿越市場風浪、走得更遠的關鍵！

◎本文內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

長榮 選股邏輯 現金流 成分股 季配息 00918大華優利高填息30 ETF

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