快訊

「車模界林志玲」疑打牛奶針不治！ 名醫列過失致死被告偵查

以色列重創伊朗軍方與核科學高層 傳總參謀長與IRGC司令遭暗殺

台南永康賣場揮武士刀！男遭警槍擊命危 警說明事發原因

009811美股版的0050出現了！投資者日記：不會完全重壓一半以上的台積電

聯合新聞網／ 投資者日記
統一009811美國50 ETF被納入可長期投資清單，主打美股市值前50大公司，選股邏輯近似0050，兼具科技與傳產龍頭，定位為「美股版0050」。中央社
統一009811美國50 ETF被納入可長期投資清單，主打美股市值前50大公司，選股邏輯近似0050，兼具科技與傳產龍頭，定位為「美股版0050」。中央社

今日更新可長期投資ETF清單，美股市值型新增統一美國50（009811）。

經市場檢驗，可長期投資的ETF清單，此清單會隨時間動態調整

台股市值型：0050、006208、00692、00850
台股高息型：00713、00878
美股市值型：00646、00858、00924、009811
國際市值型：00916、00926
科技主題型：00757

選股邏輯非常簡單，就是直接取美股市值前50大公司，用市值大小做加權排序，可以說正是美股版的0050。把0050的選股邏輯移植到更大、更自由、長期向上更久的美股市場，一定完全適用不會水土不服。

00757只有投資尖牙股，太集中；00646、00858投資500大美國公司，太分散，會納入許多拖油瓶。

009811折衷取前50家公司，既不太多也不太少，更不會完全重壓一半以上的台積電，並同時具備科技尖牙股和傳產龍頭股（波克夏、VISA、好市多、可口可樂、寶僑、麥當勞），投資覆蓋率更全面。

當然波動率必然比標普500指數更高，但是比尖牙指數更小。

◎本文內容已獲 投資者日記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009811統一美國50 00757統一FANG+ 0050元大台灣50

延伸閱讀

00878今股息發放…買3張00919接著除息！存股哥：明年想開始集中0056

00900可以配0.1元而00940只有0.03？不敗教主：皆破發只能靠成份股配息

00919配息高回本快、00713殖利率穩！杉本試算兩檔便宜、合理、昂貴價

00940被大家罵到無力…還有73萬人腳麻跑不掉！楚狂人：想逆轉勝需要撐過下半年

相關新聞

009811美股版的0050出現了！投資者日記：不會完全重壓一半以上的台積電

今日更新可長期投資ETF清單，美股市值型新增統一美國50（009811）。 經市場檢驗，可長期投資的ETF清單，此清單會隨時間動態調整 台股市值型：0050、006208、00692、0085

00940被大家罵到無力…還有73萬人腳麻跑不掉！楚狂人：想逆轉勝需要撐過下半年

說到投資元大台灣價值高息（00940），這大概已經被大家罵到無力，配息從上市開始是0.5元，接下來一路縮水到0.3元，大部分想跑的都跑光了，但腳麻了還是有73萬人，能不能逆轉勝，我們來研究一下。

00919配息高回本快、00713殖利率穩！杉本試算兩檔便宜、合理、昂貴價

高股息ETF怎麼挑？YouTuber「杉本來了」在最新影片中詳細分析兩檔人氣ETF...群益台灣精選高息（00919）與元大台灣高息低波（00713），從配息表現、股價區間、回本年限到健保補充費課稅門

美股牛長熊短 統一009811追蹤指數聚焦美股市值50強

對等關稅暫緩期加上企業財報亮眼，讓美股今年來漲跌幅由負轉正，甚至再創歷史新高。隨著關稅寬限期限逼近、各國貿易談判進展停滯...

00900可以配0.1元而00940只有0.03？不敗教主：皆破發只能靠成份股配息

同樣是月配息，00940只有配0.03元，00900卻可以配到0.1元，是00940的3.3倍！又是為什麼？ 00900是用15元發行，高過00940的10元。 目前兩檔都是破發，所以都沒

00878配息近百億…173萬人今早被錢砸醒平均領1.2萬！嗨喊：618清空購物車

173萬人被錢砸醒！國泰永續高股息ETF（00878）狂灑近百億元給投資人，股息於今（13）日入帳，本次單季配息0.47元，換算平均每人可領到11,980元，這筆「睡夢中進帳」的被動收入，除了能夠進行

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。