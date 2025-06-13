009811美股版的0050出現了！投資者日記：不會完全重壓一半以上的台積電
今日更新可長期投資ETF清單，美股市值型新增統一美國50（009811）。
經市場檢驗，可長期投資的ETF清單，此清單會隨時間動態調整
台股市值型：0050、006208、00692、00850
台股高息型：00713、00878
美股市值型：00646、00858、00924、009811
國際市值型：00916、00926
科技主題型：00757
選股邏輯非常簡單，就是直接取美股市值前50大公司，用市值大小做加權排序，可以說正是美股版的0050。把0050的選股邏輯移植到更大、更自由、長期向上更久的美股市場，一定完全適用不會水土不服。
00757只有投資尖牙股，太集中；00646、00858投資500大美國公司，太分散，會納入許多拖油瓶。
009811折衷取前50家公司，既不太多也不太少，更不會完全重壓一半以上的台積電，並同時具備科技尖牙股和傳產龍頭股（波克夏、VISA、好市多、可口可樂、寶僑、麥當勞），投資覆蓋率更全面。
當然波動率必然比標普500指數更高，但是比尖牙指數更小。
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