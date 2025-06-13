美國推天才法案、概念股蓄勢待發 中信 00983A布局顛覆式創新產業

美國川普政府推動「天才法案」 ，加密貨幣中的「穩定幣」可望率先合法化。中國信託投信表示，市場認為美國推動此法案，背後的動機之一是解決美債問題，但也可望掀起新貨幣時代序幕，區塊鏈應用有望加速落地。伴隨川普政府積極鼓勵創新產業，加上聯準會下半年仍有機會降息，此時正是投資顛覆式創新產業的最佳良機，日前成立的台灣首檔海外主動式ETF--中國信託ARK創新主動式ETF（00983A），預計於6月18日掛牌，可望成為台灣投資人布局美股科技創新潛力企業的優質選擇。

所謂「天才法案」（Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act, GENIUS Act）是美國川普政府推動的一項穩定幣監管法案，旨在穩定建立聯邦層級的監管框架。該法案要求所有穩定幣必須以1:1的比例由高質量、低風險的流動資產（如美國國債、銀行存款或實物美元）作為儲備，並接受全面審計與合規審查。另也將設立「穩定幣認證審查委員會」，由財政部、美聯準及聯邦存款保險公司成員組成，負責批准穩定幣發行商，並規範儲備資產使用用途。此外，穩定幣發行商自有資金需與儲備資產分離。

天才法案不只讓穩定幣合法化，更把它納入支撐美債體系。中國信託投信表示，中國大陸雖然持續拋售美債，但隨著美國將推出天才法案，錨定美元的美元穩定幣可望吸引資金流入，也使得穩定幣發行機構須持續增持美國短天期公債或國庫券來支持其穩定，進而為美債找到新的「接盤人」，但也因此進一步鞏固美元霸權。

此外，由於穩定幣仰賴區塊鏈技術，天才法案通過後，可望加速區塊鏈在支付、電子合約、數位身份認證等領域的應用。例如區塊鏈可提升跨境支付效率，降低成本。而天才法案也支持去中心化金融（DeFi）發展，預計未來的DeFi賽道將因政策利多而復甦，包含Coinbase、Robinhood等區塊鏈相關概念股皆可望受惠，上述企業亦為00983A布局的持股之一。

00983A經理人唐祖蔭指出，當新興技術走入日常生活，相關題材股往往具備可觀的成長潛力。而這些題材股在技術被廣泛接受及應用前，通常不會被S&P 500指數或Nasdaq 100指數納入，也使得投資人難以透過被動式ETF及早布局這類企業，等到這些公司獲得巨大成功、市值增加，進而納入指數後，投資人早已錯過其股價爆發的初期階段，此時反而凸顯主動選股的優勢。00983A透過主動選股策略，聚焦約40檔高潛力企業，涵蓋大型科技龍頭與中小型創新公司，約30%資產配置於尚未廣為市場熟知的成長股，協助投資人把握科技變革的早期紅利。

中國信託投信表示，00983A除關注大型成長股，更積極探索中小型股的投資機會。尤其美國大型科技股目前占美股市值比重已來到相對高位，且估值也處較高位置，凸顯投資人應將目標放至更寬廣的投資範圍，掌握不同市值區間、產業及風格的投資機會；另外，00983A費用率低於傳統主動基金，且每日揭露持股，提供投資人主動基金與被動ETF之外的另類選擇，力求為投資人創造潛在超額報酬。 中國信託ARK創新主動式ETF小檔案。（中國信託投信/整理）

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