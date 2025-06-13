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00940被大家罵到無力…還有73萬人腳麻跑不掉！楚狂人：想逆轉勝需要撐過下半年

聯合新聞網／ 玩股網
00940配息從0.5元縮水到0.3元，收益平準金也從0.15元掉到只剩0.04元，資本平準金虧損逼近1元。投資人剩73萬人苦撐，能否逆轉勝仍待觀察。本報資料照片
00940配息從0.5元縮水到0.3元，收益平準金也從0.15元掉到只剩0.04元，資本平準金虧損逼近1元。投資人剩73萬人苦撐，能否逆轉勝仍待觀察。本報資料照片

說到投資元大台灣價值高息（00940），這大概已經被大家罵到無力，配息從上市開始是0.5元，接下來一路縮水到0.3元，大部分想跑的都跑光了，但腳麻了還是有73萬人，能不能逆轉勝，我們來研究一下。

先看年初到現在的淨值組成變化，2025年開盤的收益平準金是0.15元，資本平準金大概虧0.7元，但最近收益平準金剩下0.04元，資本平準金虧損快接近1元，我們分兩個部分來討論。

首先是收益平準金，這主要是配息來源，現在只剩0.04元，雖然今年配息縮水到0.03元，但還是快用光，配息看來也很辛苦。

另外資本平準金變少，代表操盤績效不好，除了股價難漲，配息沒辦法靠資本利得加碼，所以至少還要再撐下半年才會比較明朗。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：00940行情要從配息復甦了嗎？

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

資本利得 月配息 收益平準金 ETF 00940元大臺灣價值高息

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