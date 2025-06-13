高股息 ETF 今年績效陸續轉正 衝第一的是這檔

隨著市場情緒逐漸回穩，高股息ETF績效也逐步轉正。進一步觀察11檔報酬轉正的高股息ETF，有三檔為海外市場的高股息ETF。其中，中信中國高股息（00882）與中信全球高股息（00963）分居高股息ETF報酬排行榜一、三名，顯示投資人正將目光轉向具估值優勢與高殖利率的陸港股與歐股市場。

中國信託投信基金經理人陳雯卿表示，今年以來，陸港股受惠於政策加持、企業估值偏低及科技股獲利表現亮眼，吸引外資回流。且港股科技權值股在低基期下展開反彈，今年以來漲幅逾兩成，在全球主要市場中表現名列前茅。

在歐股方面，歐洲央行率先開啟降息循環，激勵股市資金動能增強，尤其是公用事業、金融、消費品等高配息企業受惠最大。不僅如此，歐洲國家財政政策亦轉向寬鬆，尤其在烏俄戰爭影響下，歐洲多數國家政府願意擴大國防支出，也為傳統的鋼鐵等內需產業帶來利多，日前德股已領先創下歷史新高。

今年以來由於川普對等關稅政策引發全球資本市場震盪，且川普政府對內政策亦反覆，不確定性叢生，使得投資人不再無腦投入美股，轉向全球布局，資金流向陸港股與歐洲股市。

陳雯卿指出，相較於台股電子供應鏈易受全球貿易局勢影響，00963的成分股以內需、能源、金融、電信、公用事業等高現金流產業為主，屬於成熟產業，由於不會有較大的資本支出，盈餘多以股利方式回饋股東。其具備避險性強、穩定配息的特性，不易因中美貿易緊張或關稅政策波動而重挫，因而更具抵禦波動的能力。

陸港股方面，陳雯卿表示，港股「新經濟」的比重逐漸拉高，產業結構轉向網路科技、以及文化創意等，例如近期引發熱潮的「泡泡瑪特」，即是以推廣IP為主要核心業務的玩具公司，旗下角色Labubu紅遍全球，也帶動泡泡瑪特今年以來股價翻漲逾兩倍，創辦人王寧已成為河南首富。這也凸顯中國大陸消費市場呈現「消費分級」的特徵，並非簡單的「消費降級」。意即投資人願意為「有品質的低價」及「有理由的溢價」而買單。

法人指出，大陸與歐洲市場歷經長時間整理，估值相對便宜。尤其中企本益比普遍在10倍以下，歐洲藍籌股也具高股息率優勢。以00963而言，自開始配息以來，每次年化配息率皆穩定維持在6%以上，對追求穩健的投資人而言是資產配置好標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。