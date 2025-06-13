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00919配息高回本快、00713殖利率穩！杉本試算兩檔便宜、合理、昂貴價

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
杉本來了分析ETF 00919與00713的配息表現、回本時間與課稅門檻，指出00919殖利率高、回本快，適合打造長期現金流；00713則配息穩健、抗跌優勢明顯，適合穩健型投資人長抱。中央社
杉本來了分析ETF 00919與00713的配息表現、回本時間與課稅門檻，指出00919殖利率高、回本快，適合打造長期現金流；00713則配息穩健、抗跌優勢明顯，適合穩健型投資人長抱。中央社

高股息ETF怎麼挑？YouTuber「杉本來了」在最新影片中詳細分析兩檔人氣ETF...群益台灣精選高息（00919）與元大台灣高息低波（00713），從配息表現、股價區間、回本年限到健保補充費課稅門檻一一揭露，用最務實的方式幫助投資人判斷該怎麼買、什麼時候買、買幾張最划算。

高股息ETF走紅 00919、00713吸引存股族關注

杉本指出，從2023年起ETF發展進入爆發期，高股息ETF因每月或每季現金流清楚、年化殖利率動輒6～10%，特別受小資與退休族青睞。00919主打高股息、具成長潛力，00713則強調穩健抗跌，兩者在ETF市場中都屬人氣選擇。

比殖利率與回本時間 00919勝出

根據杉本整理，00919近一年配息2.88元，股價約22.22元，年化殖利率高達13%，若持續領息、再投入，約8年可回本；相較之下，00713近一年配息5.4元、股價51.25元，殖利率約8.5%，但回本時間拉長至12年。從回本效率來看，00919更適合追求現金流者。

精算模型公開 幫你判斷什麼價位才划算

杉本也公開自家精算的股價分區模型，幫助投資人判斷「便宜、合理、昂貴」價：

00919：便宜價22元、合理價26.8元、昂貴價31.8元

00713：便宜價49.1元、合理價60.1元、昂貴價71.2元

目前00919仍貼近便宜價，對逢低布局者具吸引力。

股息領多了會被課稅？這樣存張數最安全

不少人擔心配息會被扣二代健保補充費，杉本也做出試算：

00919第一季有36.11%來自股利獲利所得
00713第一季則為25%，其餘來自收益平準金

由於只要單次領息超過2萬元、股利中屬「獲利所得」的部分即需繳交補充保費，因此杉本建議：

00919控制在76張內（約168萬），基本不會被扣稅

00713則是57張內（約292萬）

每月買一張：股息再投入 複利效應逐年成長

杉本模擬定期定額策略：

每月買一張00919，每季配息再投入

第4年年息破萬

第6年年息約2萬

第8年年息破3萬

00713相同策略下

第3年年息破萬

第5年2萬、第6年破3萬

兩者現金流表現都不錯，但回本速度仍是00919略勝一籌。

杉本也補充，如果目標是每月加薪1萬、3萬或5萬，他也有準備對應張數與投入金額表格，幫助投資人量化目標。

◎本文內容已獲 杉本來了 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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