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00900可以配0.1元而00940只有0.03？不敗教主：皆破發只能靠成份股配息
同樣是月配息，00940只有配0.03元，00900卻可以配到0.1元，是00940的3.3倍！又是為什麼？
00900是用15元發行，高過00940的10元。
目前兩檔都是破發，所以都沒有辦法配發資本利得，只能靠成份股的配息！
00900的指數特點就是領息完了就換股（不考慮填息），一年可以領多次息，所以可以比別人配發更多的股利！
富邦特選高股息30（00900）ETF自從去年調整為月配息後，每月除息金額維持在0.1元，年化配息率可維持在加權指數殖利率之上，也備受網友關注。
根據富邦投信官網資料顯示，00900近七次收益分配組成，配息皆100%來自持股之股利所得，為純正高息的產品。
◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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