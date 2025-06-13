00878配息近百億…173萬人今早被錢砸醒平均領1.2萬！嗨喊：618清空購物車

173萬人被錢砸醒！國泰永續高股息ETF（00878）狂灑近百億元給投資人，股息於今（13）日入帳，本次單季配息0.47元，換算平均每人可領到11,980元，這筆「睡夢中進帳」的被動收入，除了能夠進行股息再投入，也因正好碰上即將到來的618購物節．有通路業者笑呵呵，直說這波預計是關稅開徵前的最後一個購物節，恰逢00878配息，有好幾項萬元家電的詢問度明顯變高，不少消費者笑說「股息來了，終於敢買了！」

根據集保結算所資料，00878除息前的最後交易日（5/16），受益人數來到1,738,488人，而在外流通單位數則約達208.27億股，換算本次投信公司約發出97.89億元，平均每人可以領到近1.2萬元的股息，剛好落在熱門家電價格帶，又與618購物節時間完美銜接，成為清空購物車的好時機。

通路業者表示，今年618的熱度提早發酵，美國針對中國進口家電擴大徵收關稅，市場普遍預期下半年價格將有調整壓力，不少民眾選擇提前出手，其實前幾天股民拿到配息通知書，就已經蠢蠢欲動，這波像是Dyson 無線吸塵器、飛利浦氣炸鍋、蒸氣烤箱、小米智慧電視、桌上型洗碗機等萬元上下的品項詢問度明顯升高。

以持有10張00878的投資人為例，本次可領得4,700元，可補貼日常消費或當成購物金；若持有25張就能領到11,750元將近平均值，已足夠購買一台中階洗碗機或43吋智慧電視。法人指出，這樣的現金流效益，對退休族、小資族和菜籃族來說更是實際而穩定的理財工具，也象徵高股息ETF不再只是財經名詞，而是實際改變生活的工具。

事實上，00878已連續多季配息穩定，加上歷經股市震盪，本季年化配息率仍維持9%好成績，成為國內人氣最高的高股息ETF，坐穩「國民ETF」寶座，許多股民將配息拿去購買商品外，也會進行股息再投入，利用錢滾錢的方式存00878來達到退休目標。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。