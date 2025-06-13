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00878今股息發放…買3張00919接著除息！存股哥：明年想開始集中0056

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
6月13日是00878的股息發放日，存股哥141張將領到66,270元股息，又投入3張00919、金額67,710元，用股息養股、持續壓低均價至23.85元。記者林澔一／攝影
6月13日是00878的股息發放日，存股哥141張將領到66,270元股息，又投入3張00919、金額67,710元，用股息養股、持續壓低均價至23.85元。記者林澔一／攝影

＊原文發文時間為6月12日

6/13什麼日？00878股息發放日，我知道今天不是6/13但明天是，本季我以141張00878參加除息，領股息$66,270，在今天買進3張00919，交割款$67,710，直接讓00878股息接著參與00919除息。

用股息來支應人生大小事就是存股人的浪漫，你可以拿股息參與618購物節，或是跟我一樣股息再投入讓現金流飛輪繼續滾動，如果你想跟同事、親友分享存股，記得不要跟他講道理，直接活出存股人的態度比較有說服力。

最有效的方式就是把股息通知書PO到你的版面跟大家分享你的喜悅，或是通知書忘了收放桌上讓其他人看到，到時應該會有很多人問你怎麼每個月都在領股息，而且源源不絕。

今天買進3張00919後，目前持有張數提升到50張，這陣子買滿多張00919，均價也從24塊多壓到23.85，用股息再投入去壓低均價，成本下降的速度非常有感。

下個月00919領息$36,000，加上其他高股息，1、4、7、10月的股息金額已經快突破5萬嘍，我有在想明年開始集中買0056，因為2、5、11是我的領息小月，這幾個月只有部位少的0056跟00929在支撐而已。

（8月有金融股股息）

我覺得存股存得不只是股票，而是透過存股去優化你的人生，且等到部位越來越大之後，你會發現自己的情緒受市場波動的幅度越小，這就是存股帶給你的安全感。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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