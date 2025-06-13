保德信全球藍籌 24日開募

保德信投信昨（12）日宣布推出第二檔ETF，即保德信全球藍籌（009810），為全台首檔追蹤S&P全球100指數的ETF，將於24日開募，發行價格15元，每季調整一次成分股，採年配息。

保德信投信總經理梅以德指出，歷經今年來的市場震盪，同時持有海內外ETF部位，已被視為分散風險、不漏接任何市場的穩健配置方式。

挑選納入成長性選股因子的海外跨國企業股票型ETF，能協助投資人掌握市場機會、提升資產配置效率。

保德信投信投資長李孟霞指出，10年來，全球百大企業的市值成長驚人。根據統計，全球100大企業市值由十年前的9.8兆美元，快速成長兩倍至30.8兆美元，相當於全球股市值的三成、美股市值的六成、台股市值的15倍。

李孟霞表示，全球市場前景仍不明朗，投資建議擴大布局範圍。在美國全面加徵關稅影響下，多數機構下修美國經濟成長預期。相較之下，歐股受惠於政策支持、評價面合理、地緣政治風險降低，以及美元貶值推動資金尋求非美資產投資機會等優勢。

日本則受惠於經濟成長及企業獲利大幅成長。

保德信全球藍籌擬任經理人黃相慈表示，根據統計指出，全球百大企業過去十年累積報酬率高達204%，平均年化報酬率來到11.8%。

同期間，全球股票漲幅僅133%，年化報酬率不到一成，僅8.8%，反映出投資若能聚焦全球100大企業，更能有效掌握投資契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。