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日股ETF 雙題材吸睛

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
關稅戰緊張情勢趨緩，進一步帶動外資錢進日本市場，連十周加碼日股，累計今年來外資買超日股突破兆元大關，在資金流入帶動下，聚焦護城河優勢龍頭企業及商社主題ETF，今年來表現相對突出並受到台灣投資人青睞。(路透)
關稅戰緊張情勢趨緩，進一步帶動外資錢進日本市場，連十周加碼日股，累計今年來外資買超日股突破兆元大關，在資金流入帶動下，聚焦護城河優勢龍頭企業及商社主題ETF，今年來表現相對突出並受到台灣投資人青睞。(路透)

關稅戰緊張情勢趨緩，進一步帶動外資錢進日本市場，連十周加碼日股，累計今年來外資買超日股突破兆元大關，在資金流入帶動下，聚焦護城河優勢龍頭企業及商社主題ETF，今年來表現相對突出並受到台灣投資人青睞。

根據日本財務省最新統計數據顯示，上周外資買超日股約1,800億日圓，為連續第十周加碼日股；總計2025年以來，外資買超日股金額擴增至1.23兆日圓。

儘管日經225、東證等日股主要指數今年來尚未收復失土，不過，受惠資金流入及產業個股題材利多激勵，帶動復華日本龍頭（00949）、中信日本商社今年來維持逆勢維持正報酬，受益人數有2.47萬人、1.67萬人分居冠、亞軍。

以復華日本龍頭為例，其第二及第四大持股索尼、任天堂，因新一波遊戲主機大戰打等利多題材，帶動股價今年來大漲一至三成，加上其他成分股如商社、工業製造表現優於大盤，進一步帶動ETF報酬表現。中信日本商社則有股神巴菲特加持，績效、規模及受益人數亦有亮眼表現。

復華日本龍頭經理人劉昌祚表示，隨暑假將屆，進入遊戲業旺季，將有利帶動相關個股表現機會，此外，包含股神巴菲特等外資機構法人近年持續加碼日股，代表看好日本經濟及產業競爭優勢，建議投資人可透過布局具跨國競爭優勢企業主題ETF，掌握各類股投資機會，同時降低單一產業波動風險。

國泰日經225經理人游凱卉說明，隨美國關稅政策不確定性逐漸消散，加上輝達財報優於預期，成分股當中的半導體設備廠東京威力科創（TEL）、愛德萬測試等皆有望受惠，另日圓走貶激勵出口，也有望持續帶動Uniqlo母公司迅銷（Fast Retailing）等日企成長。

瀚亞投資-日本動力股票基金研究團隊表示，日本成為全球旅遊的熱門國家，觀光客湧入下，企業也成功轉嫁成本給消費者，內需型企業獲利得以維持並擴張，預期外國旅客赴日人次也將持續攀升，並有望續攀新高；同時，企業也將受惠於政策改革，吸引資金流入，中長期依舊看好日股的表現，建議可定期定額布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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