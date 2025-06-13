績效贏大盤ETF 聚焦

Switch 2台灣上市時間倒數一個月，御宅族們準備HIGH起來！ 本次主機售價預估在新台幣15,000元左右，也讓粉絲苦惱錢包又要被割一波，但有小資族分享，自己從學生時期每個月就靠投資幫自己打造被動收入，因此透過高股息ETF來加薪。 其中國泰00878更是從成立以來就鐵打不動、每個月用定期定額申購1萬元，強迫累積股數，加上養成逢低加碼的習慣，換算下來已經持有32張的00878，預估這次配息可以領到逾15,000元左右的股息，相當於無痛入手新主機，「謝謝每個月都在逼自己存錢，買到首發(Switch2)就是爽」。 時逢除權息旺季，高股息ETF的熱度也逐漸提高，觀察近期高股息ETF成交量火熱，近5日台股原型ETF成交量前5名都是由高股息ETF奪下。 依序為群益00919、國泰00878、元大0056、元大00940及復華00929；其中00919以配息0.72元、年化殖利率12.7%話題度拉滿。

2025-06-12 14:03