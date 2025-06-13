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績效贏大盤ETF 聚焦
台股反攻至年線附近，台股股票型ETF跟著水漲船高，法人指出，台股這波反彈，在科技權值股領軍帶頭反攻下，科技型ETF成為最大受惠族群，市值型ETF跟著雨露均霑。
根據CMoney統計至昨（12）日，在65檔投資台股的ETF中（含主動式），總計有34檔ETF已陸續收復4月2日留下的跳空缺口，其中這波低點反彈以來績效打敗大盤28.5%的有17檔，以科技型與市值型瓜分半壁江山，科技型占八檔，市值型七檔，以及兩檔主題型。
其中，反彈力道最強的兩檔是布局高價族群的中信小資高價30（00894），以及布局AI族群的凱基台灣AI 50，兩檔4月9日以來漲幅達40.5%和38.6%。
凱基台灣AI 50研究團隊表示，美股多家重量級AI相關大廠開出優異財報成績，加上雲端服務供應大廠資本支出持續擴增，再次確立AI產業前景能見度依舊看好，在AI上中下游供應鏈皆具備競爭優勢的台廠，再次重回投資主軸。
展望後市，關稅政策影響可能遞延到下半年，台股今年企業獲利預期也從原本的年增率13%下修到年增8%，不過若進一步聚焦觀察AI相關產業，可發現AI相關企業獲利年增預期僅微幅下修，散熱、機殼等下游零組件廠需求持續暢旺；台股AI相關族群獲利能見度相對高的情況下，投資建議留意AI題材，若短線受消息面影響出現回檔，反而是伺機分批布局好時機。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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