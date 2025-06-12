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00961首配7月有機會「配很高」？專家點出：長榮、陽明高息入列成關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
00961即將迎來首次配息，成立近8個月、持股長榮與陽明預估殖利率高達13.46%、10.37%，專家點出：累積期長＋溢價低，首配表現有機會亮眼。本報資料照片
00961即將迎來首次配息，成立近8個月、持股長榮與陽明預估殖利率高達13.46%、10.37%，專家點出：累積期長＋溢價低，首配表現有機會亮眼。本報資料照片

六月除權息季節即將到來，高股息ETF的首次配息行情成為投資市場焦點。分析師指出，首次配息表現優劣主要取決於基金累積期長短及市場溢價程度，建議投資人把握三大策略進場時機。

歷史數據印證首次配息潛力

根據台股高股息ETF歷史表現分析，首次配息往往帶來可觀報酬。以中信成長高股息（00934）及群益台灣精選高息（00919）為例，兩檔基金在成立約八個月後進行首次配息，分別創下19.05%及10.64%的年化配息率，展現亮眼成績。投信業者表示，首次配息表現主要取決於ETF成立後累積的現金股利及資本利得，配息頻率並非關鍵因素。

新秀ETF備受矚目

市場新秀FT台灣永續高息ETF（00961）自2024年10月成立近8個月，市場估將於7月進行首配。截至今年五月底，00961展現相對抗跌特性，年度跌幅僅1%，在同類型ETF中表現搶眼。

年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」。資料來源：Money DJ
年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」。資料來源：Money DJ

成分股配息展望樂觀

觀察00961的投資組合，其前十大持股的預估配息率相當優異：

最大持股長榮（2603）：權重9.28%，預估配息率13.46%

次大持股陽明（2609）：權重7.25%，預估配息率10.37%

展望後市，理財專家建議投資人可參考以下策略，掌握布局高股息ETF的時機：

配息公告前：由於市場預期心理尚未發酵，此時進場通常能以較貼近淨值的價格買進，避免除息後溢價過高侵蝕獲利。

留意溢價程度：密切關注ETF的即時淨值與市價，當溢價低於1%或貼近淨值時，可視為相對合理的買點。

分批布局：若擔心難以精準掌握進場時機，可採分批買進策略，分散風險並平滑投資成本。

專家也提醒，投資高股息ETF應留意成分股的除息時程及ETF的溢價狀況，謹慎評估後再行布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

月配息 ETF 00961臺灣ESG永續高息

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