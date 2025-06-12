把握高利率買美債ETF 美財長：穩定幣立法刺激美債需求

美債議題持續發酵，美國國會參議院多計畫在本周內表決通過《指導與建立美國穩定幣國家創新法案》/，預期將「穩定幣」此類的加密貨幣合法化，美國財務長貝森特強調，若能制定由美國國債支持的穩定幣法案，不僅能鞏固美元作為全球儲備貨幣的地位，估計也有機會刺激2兆美元的美債需求，將對美債市場創造利多，國泰投信建議，可以把握現在的高殖利率契機，收益率深具吸引力，加碼長天期美債「國泰20年美債（00687B）」，00687B近日要進行配息，6月17日為除息日，6月16日為最後交易日。

國泰20年美債基金經理人江宇騰表示，00687B鎖定美國高品質國債，信用評等高，違約風險低，美國聯準會(Fed)自 2022年6月開始啟動縮表，成為美公債的淨賣家，Fed 的資產負債表一直在下降，2024年更是大幅下降10%，成為未來降息的底氣，推估9月會再降息一碼，00687B存續期間達15.91年，長天期債券對利率變動的敏感度高，未來有機會賺取資本利得。

江宇騰透漏，投資人不必過度擔憂美國政府賴帳，美國公債規模是全球第一，市占率高達44.2%，多數國家幾乎都持有美債，觀察美債的外國持有者，雖然近10年(2014-2024)各國持有量有所變化，但可以說是「此消彼漲」，日本、中國大陸下滑，其餘國家則幾乎都增持，美債持有國家更加分散，各國很難以「拋售美債」作為關稅戰談判武器。此外，美國公債的每日交易量占比也是全球公債交易量的第一，交易規模占比就高達95.5%，而第二名的日本公債，卻只有不到2%。

國泰投信ETF研究團隊指出，何為美債適當的買進時機？可觀察長天期美國公債殖利率，截至6月11日，30年期美國公債殖利率落在4.91%，處在近10年相對高位，在高利率環境、緩降息趨勢不變下可考慮進場，接下來一定要有耐心，債券ETF價格上漲不會短期有感，但高利率絕非常態，中長期殖利率還有機會走跌、債價則會走高，不建議貿然脫手、錯失下一波債市行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。