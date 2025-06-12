快訊

延押2個月！柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗提抗告 法院駁回確定

館長自曝汪小菲透過李進良牽線 2人今晚將在「麻六記」用餐

賴總統邀在野領袖18日共商國是 國民黨、民眾黨證實接獲來電

把握高利率買美債ETF 美財長：穩定幣立法刺激美債需求

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美債議題持續發酵，美國國會參議院多計畫在本周內表決通過《指導與建立美國穩定幣國家創新法案》/，預期將「穩定幣」此類的加密貨幣合法化，美國財務長貝森特強調，若能制定由美國國債支持的穩定幣法案，不僅能鞏固美元作為全球儲備貨幣的地位，估計也有機會刺激2兆美元的美債需求，將對美債市場創造利多，國泰投信建議，可以把握現在的高殖利率契機，收益率深具吸引力，加碼長天期美債「國泰20年美債（00687B）」，00687B近日要進行配息，6月17日為除息日，6月16日為最後交易日。

國泰20年美債基金經理人江宇騰表示，00687B鎖定美國高品質國債，信用評等高，違約風險低，美國聯準會(Fed)自 2022年6月開始啟動縮表，成為美公債的淨賣家，Fed 的資產負債表一直在下降，2024年更是大幅下降10%，成為未來降息的底氣，推估9月會再降息一碼，00687B存續期間達15.91年，長天期債券對利率變動的敏感度高，未來有機會賺取資本利得。

江宇騰透漏，投資人不必過度擔憂美國政府賴帳，美國公債規模是全球第一，市占率高達44.2%，多數國家幾乎都持有美債，觀察美債的外國持有者，雖然近10年(2014-2024)各國持有量有所變化，但可以說是「此消彼漲」，日本、中國大陸下滑，其餘國家則幾乎都增持，美債持有國家更加分散，各國很難以「拋售美債」作為關稅戰談判武器。此外，美國公債的每日交易量占比也是全球公債交易量的第一，交易規模占比就高達95.5%，而第二名的日本公債，卻只有不到2%。

國泰投信ETF研究團隊指出，何為美債適當的買進時機？可觀察長天期美國公債殖利率，截至6月11日，30年期美國公債殖利率落在4.91%，處在近10年相對高位，在高利率環境、緩降息趨勢不變下可考慮進場，接下來一定要有耐心，債券ETF價格上漲不會短期有感，但高利率絕非常態，中長期殖利率還有機會走跌、債價則會走高，不建議貿然脫手、錯失下一波債市行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高殖利率 美國公債

延伸閱讀

川普再施壓喊Fed應降息 台灣央行下周決策會議登場

美財長貝森特：若談判「展現誠意」 不排除延長關稅緩徵期！

中短天期債券人氣不退 這2檔ETF穩穩賺8%

美債靈活配置 抗波動

相關新聞

00961首配7月有機會「配很高」？專家點出：長榮、陽明高息入列成關鍵

六月除權息季節即將到來，高股息ETF的首次配息行情成為投資市場焦點。分析師指出，首次配息表現優劣主要取決於基金累積期長短及市場溢價程度，建議投資人把握三大策略進場時機。 歷史數據印證首次配息潛力

00878股息換一台Switch 2！小資男樂歪「慶幸有咬牙存股」：無痛入新機

Switch 2台灣上市時間倒數一個月，御宅族們準備HIGH起來！ 本次主機售價預估在新台幣15,000元左右，也讓粉絲苦惱錢包又要被割一波，但有小資族分享，自己從學生時期每個月就靠投資幫自己打造被動收入，因此透過高股息ETF來加薪。 其中國泰00878更是從成立以來就鐵打不動、每個月用定期定額申購1萬元，強迫累積股數，加上養成逢低加碼的習慣，換算下來已經持有32張的00878，預估這次配息可以領到逾15,000元左右的股息，相當於無痛入手新主機，「謝謝每個月都在逼自己存錢，買到首發(Switch2)就是爽」。 時逢除權息旺季，高股息ETF的熱度也逐漸提高，觀察近期高股息ETF成交量火熱，近5日台股原型ETF成交量前5名都是由高股息ETF奪下。 依序為群益00919、國泰00878、元大0056、元大00940及復華00929；其中00919以配息0.72元、年化殖利率12.7%話題度拉滿。

6月18日前買進持有第一金 ETF00981B參與月配息

美國聯準會降息遲到，美債殖利率波動，挑選高票息的非投資等級債券標的，更能在債市動盪中提供較強的收益變動緩衝機制。投資人欲...

低波動受資金青睞 00713規模突破1,500億元

擁有「換股金絲雀」之稱的元大台灣高息低波（00713），長期低波動特性受到投資人青睞，挾帶著除息買盤湧入，00713規模...

多頭戰神00663L分割！2萬就能買正二…行情對了、報酬加倍、操作更靈活

國泰投信推出的國泰臺灣加權正2（00663L），不僅是追蹤加權指數正向兩倍報酬的槓桿型ETF，更成為台灣首檔正式完成「ETF單位分割」的商品。 在《投資，這樣泰秒懂！》節目中，主持人小余兒邀請E

高股息睡公園？00918漲比大盤還多！謝晨彥：填息快、波動低、還年領4次息

在高股息ETF戰場中，誰是真正的「又穩又會賺」？在《理財達人秀》節目中，主持人李兆華邀請財經專家「股怪教授」謝晨彥，深入解析台股近期震盪行情下，哪些高息ETF具備真正的攻防實力。其中表現最亮眼的，就是

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。