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00878股息換一台Switch 2！小資男樂歪「慶幸有咬牙存股」：無痛入新機

聯合新聞網／ 綜合報導
任天堂Switch2。路透
任天堂Switch2。路透

Switch 2台灣上市時間倒數一個月，御宅族們準備HIGH起來！

本次主機售價預估在新台幣15,000元左右，也讓粉絲苦惱錢包又要被割一波，但有小資族分享，自己從學生時期每個月就靠投資幫自己打造被動收入，因此透過高股息ETF來加薪。

其中國泰00878更是從成立以來就鐵打不動、每個月用定期定額申購1萬元，強迫累積股數，加上養成逢低加碼的習慣，換算下來已經持有32張的00878，預估這次配息可以領到逾15,000元左右的股息，相當於無痛入手新主機，「謝謝每個月都在逼自己存錢，買到首發(Switch 2)就是爽」。

時逢除權息旺季，高股息ETF的熱度也逐漸提高，觀察近期高股息ETF成交量火熱，近5日台股原型ETF成交量前5名都是由高股息ETF奪下。

依序為群益00919、國泰00878、元大0056、元大00940及復華00929；其中00919以配息0.72元、年化殖利率12.7%話題度拉滿。

但投資專家也提醒，投資高股息ETF不能只看配息率，有沒有填息才是關鍵，否則只是把左手的本金移到右手還給你。

進一步解析前三名高股息ETF自2024年以來填息狀況，00919在6次配息中僅填息2次，填息率34%，而反觀股民最多的00878則填息4次，換算下來填息率有66%，大勝00919。

ETF投資達人補充，以昨日00878收盤價20.81來換算，年化配息率仍有9%，依舊保持在水準之上。

加上近期換股後AI概念股佔四成以上，追逐AI行情更有利，並以長期穩健為主要訴求，因此在類股配置上也包括近3成的金融股，在高利率的環境下依舊能為投資人捕捉經濟成長的機會，更貼近投資人長期穩定的投資選擇，適合退休族、小資族群長期持有；且00878將在明日發放最近一次股息，更讓175萬投資人笑著數錢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

季配息 Switch2 ETF 00878國泰永續高股息

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