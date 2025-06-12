6月18日前買進持有第一金 ETF00981B參與月配息

美國聯準會降息遲到，美債殖利率波動，挑選高票息的非投資等級債券標的，更能在債市動盪中提供較強的收益變動緩衝機制。投資人欲參與第一金優選非投債ETF（00981B）本月配息，宜把握6月18日前買進且持有，第一金優選非投債ETF這次配息發放日訂於7月11日，第一金優選非投債ETF採每月收益分配、提供收益平準金機制。

第一金優選非投債ETF基金經理人王心妤說明，市場延後降息預期，除了通膨尚未回落至目標值，主因美國經濟仍相對穩健，在這樣的背景下，和景氣連動性較高的非投資等級債具備相對優勢。Bloomberg資料統計1990年至第1季底，美國GDP成長介於1%到3%期間，非投資等級債的平均年化報酬率為8.23%，優於投資等級債的7.72%和公債的6.47%。

美國政府端出「大而美減稅法案」，法案通過的話可能加大發債填補財政缺口，王心妤分析，通膨壓力上揚、財政卻趨向寬鬆，這反應在近期長天期公債殖利率呈現波動向上走勢；王心妤建議，鎖定存續期間較短、利率敏感度較低的債券，如非投資等級債，存續期間普遍在3至5年內，多數標的票息率較高，在殖利率震盪中提供收益緩衝，支撐整體收益報酬表現。

近期非投資等級債券中的BB和B級債利差已收斂回關稅政策公布前的水準，恐慌情緒降溫，王心妤說明，非投等債評價焦點逐步回歸企業基本面，JP Morgan評估，總負債槓桿率降至3.9倍、利息覆蓋率提升至4.7倍，去年再融資比率高，使今年償債壓力降，也有助2025年違約率續降至3.5%，提供非投資等級債較有利投資條件，現階段非投等債指數殖利率維持在7%以上，對投資人投資吸引力充足。

投資非投資等級債券要提防單一標的波動性及違約風險，王心妤提醒，挑選非投等債ETF留意分散性、流動性，以第一金優選非投債ETF為例，追蹤指數標的篩選考量收益率、風險和債券分散性；現階段不妨採分批進場、拉長投資期間布局，因應短期震盪、掌握中長期收益機會。 第一金優選非投債ETF（00981B）配息時間表。（資料來源：第一金投信官網）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。