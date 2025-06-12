台灣指數公司攜手彭博 推出國內首檔多資產平衡指數

「瑞奇媽，怎麼辦？高股息都不填息耶」 「哭～～我在高點買進，完全套牢，現在又不填息」 最近我的私訊裡面，時不時就有這些哭哭文留言問我怎麼辦？ 我的答案是... 繼續買進、抱緊處理

2025-06-12 10:46