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多頭戰神00663L分割！2萬就能買正二…行情對了、報酬加倍、操作更靈活

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
00663L一拆七分割上路！每張約2萬元、進場門檻更低、操作更彈性，經理人提醒：高報酬背後藏高波動，適合短線高手操作。（本報資料照片）
00663L一拆七分割上路！每張約2萬元、進場門檻更低、操作更彈性，經理人提醒：高報酬背後藏高波動，適合短線高手操作。（本報資料照片）

國泰投信推出的國泰臺灣加權正2（00663L），不僅是追蹤加權指數正向兩倍報酬的槓桿型ETF，更成為台灣首檔正式完成「ETF單位分割」的商品。

在《投資，這樣泰秒懂！》節目中，主持人小余兒邀請ETF研究團隊Irene及00663L基金經理人蘇鼎宇，從分割概念、商品機制到操作風險，進行全面解析。

股票分割非魔法 價格便宜了但價值不變

Irene說明股票分割的基本概念「簡單來說就是把一張變多張，股價變低，但總資產不變。」例如：原本股價100元，拆成兩張後股價為50元，手上股份變兩張，價值仍為100元。

這在國外如Apple、Amazon等大公司相當常見，主要目的在於降低單位價格、提升流動性，吸引更多投資人參與。

不過她也提醒，分割不代表股價會上漲「股價長期能不能漲，還是看公司的基本面。」若市場過度解讀為利多，反而容易造成短線過熱或誤判。

台灣首檔ETF分割案：00663L從6/11起恢復交易

00663L於2024年4月21日通過受益人大會表決，確定進行一拆七的分割。6月3日為最後交易日，6月4日至10日暫停交易，6月11日恢復後開始以新價格交易

經分割後，投資人每單位只需約2萬元，即可參與正二ETF操作，大幅降低進入門檻，增加彈性與流動性

經理人解說：00663L報酬追求「單日正兩倍」　非長期兩倍

00663L的操作邏輯，是每日追蹤加權指數漲跌幅的兩倍，但強調「是單日效果，不是長期加總兩倍」。經理人蘇鼎宇提醒，長期表現會受到市場波動與負利效果干擾，可能導致實際績效偏離大盤預期倍數

例如：指數兩日內先跌10%、再漲10%，原型ETF可能從100元變99元，但00663L則會從100元變80元，再漲回96元，產生4%虧損，這就是槓桿商品的負利偏離效應。

優勢：行情強時報酬放大 適合短線波段操作者

蘇鼎宇指出，00663L最大的優勢是「報酬放大」：「當台股進入明確多頭，00663L可望帶來超越大盤的報酬率。」再加上ETF形式操作簡便，對於想參與槓桿卻又不熟期貨操作的投資人，是更易入門的槓桿選擇工具。

分割後每張門檻僅約2萬元，也讓資金配置更靈活「買起來像買股票一樣簡單，卻能放大行情的獲利空間」。

風險提醒：高波動＋負利耗損 非長期存股工具

槓桿ETF雖有爆發力，但同時風險也高。蘇鼎宇再次強調，震盪市或空頭時，損失可能被放大，需精準控管風險，尤其負利效果會隨著震盪累積，形成難以回本的「時間耗損」。

因此00663L並不適合長期持有，而是適用於短線、方向明確的交易者。建議投資人搭配技術指標（如均線、KD、MACD等），並設定好停損與停利點，才能有效控制風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

股票分割 報酬率 ETF 00663L國泰臺灣加權正2

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