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高股息睡公園？00918漲比大盤還多！謝晨彥：填息快、波動低、還年領4次息

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
00918漲幅勝大盤、波動卻更低！股怪教授解析：它不只穩定配息、年配四次，還靠「填息能力」突圍高息ETF戰場。記者葉信菉／攝影
00918漲幅勝大盤、波動卻更低！股怪教授解析：它不只穩定配息、年配四次，還靠「填息能力」突圍高息ETF戰場。記者葉信菉／攝影

在高股息ETF戰場中，誰是真正的「又穩又會賺」？在《理財達人秀》節目中，主持人李兆華邀請財經專家「股怪教授」謝晨彥，深入解析台股近期震盪行情下，哪些高息ETF具備真正的攻防實力。其中表現最亮眼的，就是今年漲幅勝大盤、波動又更低的大華優利高填息30（00918）。

高股息ETF不是「睡公園」　00918填息力驚人勝同儕

節目開場即指出，近期台股反彈明顯，但不少人手中個股卻「彈不起來」。反觀多檔高股息ETF卻大幅上漲，不少甚至超越大盤漲勢，謝晨彥直言：「以前大家笑高股息只能睡公園，現在不好意思，00918漲得還比加權指數多！」

以4月9日股災低點為基準，00918在本波反彈中漲幅驚人，且根據統計，它的波動度僅16%左右，明顯低於加權指數的17.29%，具備「漲得多、跌得少」的雙優表現。這種「水漲抗跌」的能力，也讓00918在眾多高股息ETF中躍居前段班，甚至進入低波動排行前十名。

關鍵因子揭密：00918納入「填息能力」　選出會回本的高股息股

但00918的秘密武器不只如此。謝晨彥特別強調，00918的選股模型中，除了基本的流動性與獲利能力，還加入了「填息能力」作為重要因子，這是多數高股息ETF未曾納入的指標。

什麼是填息能力？簡單說，就是股息發出後，股價能不能順利回到原本水準。00918會根據成分股歷年填息次數排序，過去曾出現如材料-KY這類「100%填息」的個股，強調不只要配息，更要能回本、讓息入袋不賠價差。

從整體來看，00918成分股填息比率普遍在90%以上，最低也有80%上下，呈現出強大的回彈性。謝晨彥形容「這些都是填息長勝軍，不只會發，還能養。」

配息穩定、年領四次息 還能抓住「買進除息節奏」

除了選股邏輯強悍，00918的配息節奏也讓投資人心安。00918為年配四次，固定在每年3、6、9、12月除息，隔月入帳，單次配息率大多在3%上下，全年合計達12.85%。

謝晨彥強調，這種規律性就像發薪水一樣重要「你薪水不能今天多、明天少，要穩定；就算加薪，也不會讓你月月波動太大，否則生活很難安排。」而00918的穩定配息紀錄，正是吸引長期存股族的重要理由。

他也提醒，下一次除息為6月19日，最後買進日在6月18日，而股息入帳日則為7月10日。投資人可依照這樣的時間規劃進場卡位，鎖定穩定配息現金流。

整合配置更安心：搭配台幣升值、全球資產配息組合

在實戰建議上，謝晨彥認為00918不只適合定期定額投資，更可搭配目前台幣升值情勢，調整整體資產配置。他建議「利用台幣強勢時，部分資金也能佈局美元、日圓計價的資產，與高息ETF組合成穩定配息投資組合，朝向穩健邁進。」

◎本文內容已獲 理財達人秀 EBCmoneyshow 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

選股邏輯 成分股 季配息 大盤 00918大華優利高填息30 ETF

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