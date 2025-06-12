0056成分股五進五出！金控回歸、食品股補位的「汰弱留強」關鍵因素

台股高股息霸主「元大高股息 ETF」（0056）在2025年第二季例行審核中，成分股一次換掉五檔、又納入五檔，幅度堪稱近年最大。但這樣的調整對投資人說代表甚麼呢？今天帶大家看懂0056高股息ETF下一步該怎麼看？

0056五進五出 成分股更新名單

這次「大搬風」背後的邏輯，其實就是 0056所追蹤的「台灣高股息指數」——它每年評估一次本益比、預估現金殖利率與成交量，簡單說就是「高殖利率＋流動性要夠」。去年景氣循環股漲多加上今年航運、化工配息預期走弱，陽明、南亞等「股息王」瞬間失去魅力，自然被剔除。相反地，金控與民生消費股在升息循環後 EPS 恢復，加上穩定的股利政策，預估殖利率浮上檯面，於是「開發金＋台新金＋統一」一次打包入列。

汰弱留強：0056追求高息新策略

儘管過去曾有市場觀點認為0056可能因金融股殖利率不如以往而減少其配置 ，但本次調整卻明確納入凱基金與台新金兩檔金融股。這表明0056的選股策略並非一成不變，而是會根據市場環境和對「未來」殖利率的預測進行動態調整。金融股在當前市場環境下，其獲利穩定性與配息能力可能重新獲得青睞，尤其在追求穩健配息的背景下，金融股能提供相對穩定的現金流 。這也暗示了高股息ETF在追求穩定配息的同時，仍需在不同產業間進行權衡，並非對特定產業一概而論，而是會根據市場變化靈活調整。

陽明（航運）和台光電（AI相關）等股票被剔除，而這兩者近期市場表現強勢，陽明甚至在過去有高殖利率表現 。刪除這些股票的原因被解釋為「獲利了結」與對「產業趨勢」的謹慎判斷。這凸顯了0056作為高股息ETF，其目標是「股息」而非「股價成長」。因此，基金傾向於在股價上漲、殖利率相對下降後進行獲利了結，以維持其高股息特性。

但很多投資人擔心：「ETF 拋售出局股、買進新成分，會不會把價格『砸』或『拉』得亂七八糟？」以 0056 目前逾4400億元規模估算，成交量在千張級別以上的權值股，大多能用「過渡期」五天時間消化；真的要留意的反而是被刪除的小型股，短線失去 ETF 被動買盤護體，若基本面又沒有題材，賣壓容易放大。

值得玩味的是，統一企業重返高股息行列，可被視作「食品股也能派現金」的里程碑。去年統一 EPS 進帳、加碼中國與東南亞通路佈局，市場普遍預估今年配息率有機會挑戰 70％。如果它未來續留指數，0056的市況跟餐飲、零售景氣就會出現更密切的互動，這對想靠股息「以吃養吃」的族群，倒是一則有趣的彩蛋。

另一方面，金控雙雄的加入也有「利率見頂」的暗示意味。開發金與台新金的獲利來源，分別是壽險與銀行＋租賃；只要 Fed 進入降息周期，債券未實現損失回沖、放款利差雖收斂但仍有息差可守，金控整體EPS反而可能穩步上修。換句話說，0056這次調整在某種程度上把「高配息＋收益回升」的行情提前卡位。

投資人可以怎麼做？冷門但這點很重要

那麼投資人該怎麼動作？假如你本來就是「定期定額」族群，大可保持策略不變：0056仍是台灣最老牌、流動性最好、配息季季有的高股息 ETF。成分股換血不會改變它長期「領息主軸」。如果你是「波段存息」派，或許可以利用調倉週期，關注被刪除而基本面其實仍穩健的個股，等待ETF賣壓告一段落後低接，反而能賺到一次性價差。

最後送上一個「冷門但實用」的觀察點：0056的收益平準金在第一季已累積約0.55元，如果 Q2 調倉過程沒有大幅實現損失，市場普遍估今年第三季仍有機會維持單季 1 元以上的配息。也就是說，雖然成分股換人，現金流還沒「縮水」。與其糾結短線股價，你更該擔心自己的存股紀律能不能比 ETF 的換股機制還堅持。

0056此次換股向「金控＋民生」傾斜，是被動因子篩選下的結果，也折射出台灣高息市場從「景氣循環賺高息」過渡到「穩定現金流」的階段。對照 Fed 政策轉折、台股本益比攀高的大環境，這樣的防禦型調整並不意外。聰明投資人要做的，不是跟著追高殺低，而是理解指數背後的邏輯，才能在高息路上走得長、領得久，別讓「換股新聞」換走你的耐心。

原文出處：0056大換血！刪光陽明航運股 納入兩大金控股

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