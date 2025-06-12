00878、00713、00919三兄弟都貼息怎辦？瑞奇媽「3點檢視」：逢低買進不是正好

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聯合新聞網／ 瑞奇媽媽
高股息ETF不填息怎麼辦？瑞奇媽勸粉絲回歸初衷：現金流還需要、選股邏輯還在，就繼續買進、抱緊處理。每一次配息都是在降低成本，何必糾結短線價差。中央社
高股息ETF不填息怎麼辦？瑞奇媽勸粉絲回歸初衷：現金流還需要、選股邏輯還在，就繼續買進、抱緊處理。每一次配息都是在降低成本，何必糾結短線價差。中央社

「瑞奇媽，怎麼辦？高股息都不填息耶」

「哭～～我在高點買進，完全套牢，現在又不填息」

最近我的私訊裡面，時不時就有這些哭哭文留言問我怎麼辦？

我的答案是...

繼續買進、抱緊處理

蛤？你問我為什麼不擔心，先回歸到問題的底層邏輯

1.當初你愛的選股邏輯還在嗎？

2.你配置高股息的原因是什麼？

3.1和2的理由有消失嗎？

我先來回答

1.確認過，選股邏輯我依然喜歡

2.穩定現金流

3.還在，也依然需要現金流

打完收工，繼續配置沒問題

如果買在高點怎麼辦？

那現在逢低買進不是正好嗎？
難不成你配置高股息是為了賺價差？
如果是，那我只能說你愛錯人了...

不填息怎麼辦？

那股息有領到嗎？配息表現是否依然符合期待？

如果是，就繼續買入...因為每一次的配息都在降低持有成本。

等到配息次數多了，還在乎填不填息嗎？

搞不好每一次除息，你當天就填息了！

◎本文內容已獲 瑞奇媽媽 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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