00878、00713、00919三兄弟都貼息怎辦？瑞奇媽「3點檢視」：逢低買進不是正好

最近我的私訊裡面，時不時就有這些哭哭文留言問我怎麼辦？

我的答案是...

繼續買進、抱緊處理

蛤？你問我為什麼不擔心，先回歸到問題的底層邏輯

1.當初你愛的選股邏輯還在嗎？ 2.你配置高股息的原因是什麼？ 3.1和2的理由有消失嗎？

我先來回答

1.確認過，選股邏輯我依然喜歡 2.穩定現金流 3.還在，也依然需要現金流

打完收工，繼續配置沒問題

如果買在高點怎麼辦？

那現在逢低買進不是正好嗎？

難不成你配置高股息是為了賺價差？

如果是，那我只能說你愛錯人了...

不填息怎麼辦？

那股息有領到嗎？配息表現是否依然符合期待？

如果是，就繼續買入...因為每一次的配息都在降低持有成本。

等到配息次數多了，還在乎填不填息嗎？

搞不好每一次除息，你當天就填息了！

◎本文內容已獲 瑞奇媽媽 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。