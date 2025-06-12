00878、00713、00919三兄弟都貼息怎辦？瑞奇媽「3點檢視」：逢低買進不是正好
「瑞奇媽，怎麼辦？高股息都不填息耶」
「哭～～我在高點買進，完全套牢，現在又不填息」
最近我的私訊裡面，時不時就有這些哭哭文留言問我怎麼辦？
我的答案是...
繼續買進、抱緊處理
蛤？你問我為什麼不擔心，先回歸到問題的底層邏輯
1.當初你愛的選股邏輯還在嗎？
2.你配置高股息的原因是什麼？
3.1和2的理由有消失嗎？
我先來回答
1.確認過，選股邏輯我依然喜歡
2.穩定現金流
3.還在，也依然需要現金流
打完收工，繼續配置沒問題
如果買在高點怎麼辦？
那現在逢低買進不是正好嗎？
難不成你配置高股息是為了賺價差？
如果是，那我只能說你愛錯人了...
不填息怎麼辦？
那股息有領到嗎？配息表現是否依然符合期待？
如果是，就繼續買入...因為每一次的配息都在降低持有成本。
等到配息次數多了，還在乎填不填息嗎？
搞不好每一次除息，你當天就填息了！
◎本文內容已獲 瑞奇媽媽 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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