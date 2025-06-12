00918、00919低於24元閉眼買…2-3年後歡喜收割！謝富旭：當房地產存別怕波動

高股息ETF再度成為市場關注焦點，特別是在群益台灣精選高息（00919）與大華優利高填息30（00918）雙雙交出年化配息率逾12%的成績單後，更讓不少投資人心動詢問是否該搶進。

《鈔錢部署》節目中，主持人盧燕俐邀請到存股總編輯謝富旭，針對即將除息的ETF操作策略，提出他實戰經驗累積的觀察與建議。

高股息不搶進 但「一直買」

謝富旭一開場就笑說，最近都在「買高股息ETF」，2024年個人投資組合中的ETF部位從不到3%提升到約10%，金額累積已達185萬元，並預估全年可領18萬元股息。對於高股息ETF的投資，他不認為需要搶進，而是「一直買，一直累積」，主因是想降低整體波動，並創造穩定現金流。

「今年台股行情震盪，我操作的主軸就是降波動，而高股息ETF的波動相對低，配息又穩，自然成了首選。」

聚焦00919、00918 避開月配型ETF

被問及為何特別選擇00919與00918，謝富旭指出，兩檔ETF帳上資本平準金 供給充沛，代表持股成本低，實現與未實現的價差高，配息穩定有保障。「像這種未來擁有兩年配2.5到2.8元的潛力，一看就讓人放心。」

此外，他也直言「不喜歡月配型ETF」，認為會干擾經理人操作。「假如不是月配，經理人可以在股市修正時逢低進場；但月月都要現金流，勢必會壓縮布局能力。」

價格區間建議曝光：23元以下閉著眼睛買

空手的人現在想布局00919與00918的投資人可行？謝富旭明確指出：「現在這個價位很棒！」他強調，如果00919、00918在23元以下，甚至24塊也行，都能「閉著眼睛買」，因為從配息潛力來看，未來兩三年「一定是歡喜收割」。

不用擔心的原因是，台灣市場可以穩定配息的股票不到100檔，但00918和00919就挑走了其中的50檔；高齡化社會對於配息這件事情越來越重視，能夠穩定配息的公司一定會越來越值錢。

謝富旭進一步指出，自己把高股息ETF視為「另類不動產」，因為它就像一間能穩定收租的房子，不該太在意短期價差。

「你去買房子，一年收租30萬的報酬率大概2~3%；但買高股息ETF，年報酬率可達8%，甚至更多。」即便股價短期下跌，只要持有標的夠穩定，就像都會區不動產，「三五年後還是會漲回來」。

他強調，投資高股息ETF應以「收息」為主要目標「不要劈腿，也想要價差」，否則容易陷入得失心太重的處境。「包租公不會每天看房價起伏，關鍵是房租有沒有穩定進帳。」

對抗市場焦慮：00713、00919各有特色

近期網友對00713配息由1.4元降至1.1元議論紛紛，謝富旭則表示無須過度反應。雖然少了0.3元、看似減幅達20%，但其實仍有8.6%配息率，表現不俗。

他解釋，00713帳上資本供給高於00919、00918，能靈活因應市場低點加碼布局「這是基金經理人的權限與策略，不配到滿，反而是為了未來厚植實力」。

不可忽視的風險與限制

儘管長期看好高股息ETF，謝富旭也提醒，其報酬率上限有限，因為持股分散，難以創造年報酬率15%以上的表現。他建議年輕人不宜重壓，應聚焦資本成長型商品；而像他自己已步入熟年，五年內將退休，自然更重視穩定配息與現金流。

他也提醒另一項高股息ETF常見缺點：多在市場熱的時候募集，易導致高點進場。像2023年推出的00939與00940，成立時即募資破千億，卻遇上2024年股市修正，導致不少投資人套牢。因此他強調「反而是市場不熱、股市在跌時募集的產品，更值得積極關注。」

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