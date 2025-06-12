00918不容小覷！1年內翻倍成長、規模破800億 稀飯：離千億越來越近
恭喜大華優利高填息30（00918），規模正式突破800億元！
回顧去年6月，00918規模還只有300多億元，一年之內翻倍成長，人氣實在不容小覷！
目前00918在台股股票型ETF中排名第9名，朝千億規模邁進的腳步越來越近，讓我們一起期待它早日站上新里程碑吧！
00918本季將於6月19日（四）除息，想參與這次配息的朋友，記得要在6月18日（三）前完成買進並持有，才能成功參與配息喔！
我也會在6月17日（二）更新00918本季持有幾張可能會被課補充保費。
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