AI 剛性需求 投資美股聚焦「研發龍頭」後市帶勁

AI爆發式成長帶動大規模投資商機，美國四大雲端服務商(Cloud Service Provider，CSP)微軟、Alphabet、亞馬遜、Meta持續上調資本支出(Capex)計畫。根據彭博最新綜合預估顯示，四大CSP資本支出料將在2025與2026年分別突破3,100億與3,300億美元，相較2024年的2,280億美元水準出現顯著躍升，加上美國總統川普訪問中東三國促成超過2兆美元的投資與合作協議等，未來數年全球民間企業或政府引領的AI投資計畫加總可望達數兆美元之譜。

野村投信表示，中美貿易談判有所進展，美股正向反轉，加上AI已進入剛性需求「大爆發」階段，關稅造成的利空效應也會逐漸散去，建議投資人不妨透過美國創新研發龍頭ETF（00971），在掌握科技巨擘的成長動能的同時，也能全面布局創新領域的投資機會。

科技巨頭帶頭示範，也引領資金簇擁美股及相關投資機會， 美國創新研發龍頭ETF(00971)經理人林怡君表示，觀察近一年度美股主要指數表現，象徵大盤的S&P 500指數上漲13.50%表現不俗，而科技股為主的NASDAQ指數則有15.04%優於大盤的好成績；但若進一步聚焦各產業的創新領頭羊、以彭博研發龍頭指數為代表，近一年度表現更來到21.02%，投資爆發力不但傲視群雄，即便觀察中短期績效如三個月與六個月、遭遇對等關稅股災的情況下也均繳出正報酬成績，穩定度與抗震性更勝美股大盤與科技股。

長期而言，林怡君指出，各國致力於發展AI科技的競賽料將加速AI 的普及，將帶動AI 產業上中下游整體產業的產值提升，相關應用也料將逐步擴及至各行各業。因此有意進場或加碼美股的投資人可聚焦相關受惠族群，例如囊括各產業領頭羊的「創新研發龍頭」類型企業，可望在這波資本支出與國家級投資計畫的資金大潮中受惠，更於進一步推升企業營收與獲利，在中長期展現較佳投資爆發力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。