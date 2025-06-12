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00878+00919共220張…第二季領息近15萬！阿愷：太在意帳面損益可能不適合存股

聯合新聞網／ 阿愷存股
00919領息129,600元、00878領息18,800元，合計14.8萬元！阿愷直呼第二季股息是大補丸，自己已靠股息支付保費與手機費，強調「存股就是哪天不上班，也能過得下去」。本報資料照片
00919領息129,600元、00878領息18,800元，合計14.8萬元！阿愷直呼第二季股息是大補丸，自己已靠股息支付保費與手機費，強調「存股就是哪天不上班，也能過得下去」。本報資料照片

00919x180張：129,600

00878x40張：18,800

總共：148,400

第二季的股息：真的是一劑大補丸

雖然我現在買高股息ETF改成了不定期、不定額，但「持續投入」這件事，從沒變過。

很多人說，配息只是左手換右手，拿自己的錢給自己。
但我不這麼認為——高股息對我來說，就像當房東在收租。

你看過哪個房東天天在意房價漲跌嗎？
真正關心的，是房租有沒有穩定進帳。

投資高股息也是一樣。
如果你太在意帳面損益，可能真的不適合存股。

這個月剛好滿14年工作資歷，稍微算了一下，如果我這14年只是存錢，想要存到900多萬資產，等於每月要存5萬多、不吃不喝才可能辦到。
現實是——根本不可能。

靠著時間+複利，才讓我這個平凡上班族，用穩穩的方式，慢慢走到這裡。

再來是第三季的預估

光是我手上的158張金融股 + 高股息部位，股息大約就能領到30萬左右。

對我來說，存股只是為了哪天不用靠上班，也能過得下去。

像這個月的保費、手機費，我就讓股息幫我買單了！

◎本文內容已獲 阿愷存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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