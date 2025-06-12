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0050分割後47元能買嗎、怕下跌、又能漲到300塊？網喊：放到見佛祖都沒問題

聯合新聞網／ 綜合報導
0050將於6/18一拆四後恢復交易，預估價格約47元，引發小資族討論是否為入手良機。網友笑說「放到見佛祖都沒問題」，也有人建議「分批進場、長期持有」為上策。中央社
0050將於6/18一拆四後恢復交易，預估價格約47元，引發小資族討論是否為入手良機。網友笑說「放到見佛祖都沒問題」，也有人建議「分批進場、長期持有」為上策。中央社

元大台灣50（0050）即將進行一拆四，Threads上網友 liuchienhungliu 發文詢問「6月18日分割後約47元的價格，算是小資入手點嗎？」引來不少人熱烈回應。其中一則「放到見佛祖也沒問題喔」的留言，更成為本篇貼文的社群金句。

原PO坦言自己雖聽說0050未來有機會漲到300元，但仍擔心買了會大跌。雖對ETF基本概念尚有疑問，但態度積極，回覆留言時也表明打算「分批投入、分散風險」。

網友留言分成三派：一派支持長期投資，認為「只要那50大沒倒的話」、「放3年以上、低於買價就加碼」、「長期定期買，就像存錢」。

理性提醒派則指出「分拆只是價格與股數的調整，實際資產價值沒變」、「如果你擔心下跌，就不該買這類商品」。

也有幽默勸世派以誇張語氣回應「什麼300？我聽說會漲到3萬然後拆千份」、「怕跌就別買了，這樣怎麼玩股票」...笑中帶刺地表達投資心態的重要性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

股票分割 市值型 ETF 0050元大台灣50

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