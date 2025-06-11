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0050一拆四 18日恢復交易

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

元大台灣50（0050）因進行一拆四分割作業，自11日起至17日暫停交易，6月18日恢復交易後，預計分割後交易價格約落在每股47-48元左右；原本持有0050的投資人，持有股數將乘四倍，即持有250股就會轉為一張。

據集保結算所截至6月6日當周資料，元大台灣50投資人數110.9萬，其中零股投資人數為67.2萬，為零股人數最多的ETF，平均持有零股數為248股。在一拆四的架構下，持有逾250股的零股投資人將轉為一張以上，未來可進行整張交易，或用分割後較低價格補足剩餘零股至整張，增加交易彈性。

元大台灣50於6月11日至6月17日暫停交易，6月18日恢復交易，會以停止交易首日，也就是昨日的基金淨值進行分割，惟至6月18日恢復交易前仍會波動，因此可參考元大投信官網公布的6月17日基金淨值，及6月18日證交所公布的參考價。

台股因關稅議題震盪頻繁，投資人積極逢低加碼，尤其元大台灣50陸續公告調降費用率與分割兩大變革，更獲得市場青睞。截至6月9日，元大台灣50淨申購金額2,223億、投資人數增加33.9萬；截至5月底，定期定額戶數增加8.6萬，為ETF之冠，持續推升戶數到36.3萬新高。

元大台灣50在春節後規模快速突破5,000億後，僅25個交易日於6月5日再創6,000億里程碑，搭配目前採隨規模增加，費用率會持續下降的架構，如今經理費率已降至約0.104%，為全市場ETF最低。若成長至7,500億時，將降至0.1%以下。

國泰投信旗下正向二倍ETF-國泰臺灣加權正2啟動分割「一拆七」，11日證交所公布參考價24.3元恢復交易，成全台最便宜台股正2，也是首檔ETF完成分割，成交量激增至16,822張，創掛牌以來新紀錄，較成立以來日均量的417張，大幅成長3,934%，顯示分割後價格更親民、提升資金運用效率、提升流動性等三大優勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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