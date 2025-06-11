輝達、Google、微軟帶頭衝 美股科技型ETF勢不可擋

人工智慧（AI）持續推動科技產業發展，近期科技巨頭如輝達、谷歌與微軟接連進行AI新技術的「火力展示」，顯示AI應用潛力無限。中國信託、統一等投信建議投資人可伺機逢低布局美股科技主題ETF，把握科技巨頭營運成長契機。

全球投資市場逐漸擺脫4月初以來的關稅陰霾，科技巨頭陸續推出AI新技術應用，也喚回投資人對AI的樂觀情緒。

特斯拉（Tesla）旗下的Robotaxi自駕計程車服務，預計22日於德州奧斯汀啟動對外試營運，將與谷歌母公司Alphabet旗下Waymo等競爭，屆時將引爆新一波話題。

美國科技相關ETF績效

在此之前，5月微軟在開發者大會推出Azure AI Foundry，為整合AI應用程式開發、測試與管理的平台。

此外，谷歌在I/O 2025開發者大會發布多款AI應用與全新開發工具，並整合Workspace生態系；而輝達執行長黃仁勳在2025 COMPUTEX上強調，AI已成為媲美電力與網路的基礎建設，預測AI基礎建設市場將快速擴張。

在AI驅動廣告業務方面，社群媒體巨頭Meta首季交出亮眼財報，年增優於市場預期。除Meta外，谷歌和亞馬遜也正積極開發AI廣告工具，顯示AI在廣告領域的應用已成為科技巨頭競相發展焦點。

中信美國創新科技（009801）經理人王建武表示，Meta計畫在2026年底前實現品牌廣告全自動化生成與投放，可見創新將大幅降低廣告門檻，擴大Meta的市場潛力。有鑑於AI應用百花齊放，投資人可鎖定聚焦Meta、Alphabet 及亞馬遜等科技巨頭的美股科技主題ETF，掌握AI驅動下的科技成長契機。

統一FANG+ETF基金經理人林良一表示，雖然當前仍有關稅政策不確定性干擾企業信心、經濟貿易展望，壓抑美股短線上行動能，但整體美股第1季企業財報仍穩健，加上AI成長趨勢明確、需求強勁，相關類股後市仍不看淡，以科技巨頭最具表現機會。科技巨頭通常具備核心業務穩健、現金流無虞特色，面對景氣放緩及政策不確定性較具抵禦能力。

林良一也認為，AI成長趨勢明確、需求強勁，相關類股後市不看淡，短線如有回檔機會皆可伺機進場布局，長線投資人則仍可透過定期定額方式累積部位。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。