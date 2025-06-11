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美中磋商達成協議、通膨低於預期 史指仍收跌中止連三漲

中短天期債券人氣不退 這2檔ETF穩穩賺8%

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
近一月受益人數周周成長的債券ETF
近一月受益人數周周成長的債券ETF

配息水準比起股票型ETF相對穩健的債券ETF，成為市場資金尋求固定收益的另一種管道。近期美債風暴雖然引發債市投資人的持有信心，但進一步觀察6月除息的41檔債券ETF，仍有六檔最近一個月受益人數周周成長，均是中短天期債。

據統計，包括凱基美國非投等債、第一金優選非投債、元大美債7-10、凱基AAA至A公司債、永豐1-3年美公債，以及國泰A級科技債，六檔債券ETF人氣並未退潮；以天期來看，四檔短天期債，兩檔中天期債，短天期債中又以凱基美國非投等債與第一金優選非投債兩檔最吸睛，預估年化配息率高達8%以上。

凱基美國非投等債研究團隊表示，6月美國聯準會的FOMC會議召開在即，聯準會（Fed）的降息決定成為市場矚目的焦點，美國近期出爐的就業數據好壞參半，反映關稅影響仍存在變數，也牽動美國十年期公債殖利率持續在4.5%上下高檔震盪；而美國企業財報優於市場預期加上美國政府財政赤字的結構性問題，預期也將對Fed的降息動作產生牽制作用。

展望後市，在Fed降息幅度與速度恐放緩的預期下，長天期公債的資本利得空間相對有限，債券投資建議往存續天期偏短的債券靠攏，以降低利率波動的影響。而若要追求相對高的票息利率，則可以考慮剔除CCC評級的美國非投等債，在美國非投資等級債企業違約風險依然低於歷史平均的情況下，企業違約風險可控。

國泰投信分析，市場先前擔憂6月到期的巨量美債會違約，已被認定是假議題，目前債市已出現多個正向訊號，包括6月初美國財政部宣布公布要回購100億美元的國債、本周川普再次強力喊話要Fed趕快降息，美債仍具投資價值，只是近期美債仍有多個因素會持續干擾。

國泰投信ETF研究團隊指出，近期資金或將轉向投資等級公司債，而要注意川普核心政見除了關稅議題，其重要主張還包括要放寬金融監管，美國銀行業會是主要的受惠者，可樂觀看待未來金融業展望，金融債也可望持續獲得避險資金流入，建議可以留意金融債ETF，適合作為美債波動時期的資金避風港。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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