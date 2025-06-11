六檔台股ETF創新高 專家：選股掌握三大方向

台股大盤連四紅，台股ETF表現也紅彤彤，包括三檔主動式ETF，共六檔台股ETF收盤價創下新高，為今年主動式ETF元年搏下好彩頭，法人看好接下來還有多檔主動式ETF掛牌，將為市場帶來新選擇與新動能。

統計73檔台股ETF中，昨（11）日有六檔收盤價創下新高，分別是主動群益台灣強棒（00982A）、主動統一台股增長、保德信市值動能50、華南永昌優選50、聯邦台精彩50、主動野村臺灣優選。法人表示，今年全球景氣走向正面，在關稅、美債、地緣政治影響波動加劇下，預期台股指數表現以區間震盪為主，但有利主動選股操作創造績效。

六檔台股ETF收盤價創新高

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，美國關稅政策實施期程及範疇、美中關稅暫緩90天後續發展、與主要國家央行貨幣政策分歧等因素，可能牽制下半年全球經貿表現，須密切關注對台經濟影響。

整體在大盤區間震盪盤勢下，投資策略保持守中帶攻。資產配置調整至AI績優族群與高殖利率族群並行，看好高殖利率、AI、台幣升值受惠股、生技等族群。

野村臺灣增強50主動式ETF基金經理人林浩詳指出，儘管目前關稅不確定性仍尚未完全排除，台股企業2025全年EPS應可維持雙位數成長。從獲利能見度來看，AI產業長期成長仍優於其他科技產業，可做為核心配置，基於美國政策風險仍在，未來台股選股掌握三大方向，包括大者恆大、 受惠美中角力的訂單機會（例如已在美國設廠或中國轉單效應）、高度成長且規格升級型產業，例如先進製程半導體、AI Server及其零組件、散熱、高股息類股，以及受惠美元匯率貶值走勢的台灣內需股，建議多元布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。