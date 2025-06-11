國泰臺灣加權正2 分割完成

全台首檔ETF分割完成。國泰投信旗下正向二倍ETF「國泰臺灣加權正2（00663L）」啟動分割「一拆七」，昨（11）日以證交所公布參考價24.3元恢復交易，成為全台最便宜的台股正2，成交量激增至16,822張，不僅較分割前大成長6766.1%，也同步改寫自身新紀錄，分割後有「三大優勢」讓小資族也能輕鬆參與交易。

00663L分割前（6月3日）最後價格為170.15元，分割後成為市場上唯一市價不到30元的台股正2 ETF，主要有三大優勢，首先為價格更親民，大幅降低投資門檻，讓小資族與策略型投資人更容易參與台股大盤的上漲行情；其次，價格降低有助於靈活執行投資策略，可更有效進行分批進場，資金配置，提升資金運用效率；最後，投資門檻降低有望提升流動性與成交量，吸引更多市場參與者，進一步強化市場表現與交易便利性。

00663L具備追蹤台灣加權指數「當日兩倍」報酬的特性，成為投資人進行短線操作與趨勢交易的重要工具。基金經理人蘇鼎宇指出，00663L適合在「趨勢明確」的市場環境中進行配置，尤其在台股出現大幅拉回時，正是短線搶反彈的良機。

當台股加權指數單日上漲5%，台股正2 ETF理論上將上漲約10%，但在實際操作中，若市場呈現連續上漲的明確趨勢，其報酬表現往往優於預期，例如當加權指數連續兩日各上漲5%，總報酬率為10.25%，而正2報酬率則可達21%，並非只有20.5%，展現出「漲多」的特性。

相反地，在市場連續下跌的情況下，正2的跌幅也可能略低於預期，以加權指數連兩日各下跌5%為例，總報酬率為-9.75%，而正2的報酬率為-19%，而非-19.5%，雖具槓桿特性但跌幅相對收斂。

至於長期投資型股民，蘇鼎宇則建議可投資原型的市值型ETF，如布局台灣50檔台股大市值領袖公司的國泰台灣領袖50（00922），該檔ETF已於今年5月調降經保費，追蹤指數更納入低碳轉型評分特色，能夠排除因須繳交高額碳費而被財務壓得喘不過氣的企業，規模光是今年6月就增加68億元、增幅達26.4%，突破326億元大關，成為近期受到青睞市值型ETF，建議可採用定期定額、逢低加碼策略，為退休生活做打算。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。