高品質債ETF撿便宜 年化配息率上看7%

美中兩國在倫敦舉行的貿易談判出現重大進展，兩國達成貿易框架原則性共識，為後續正式協議鋪路，法人指出，美中雙方未來針對部分關稅項目，若能釋出互惠政策，有利於中國大陸外貿訂單回穩與美國通膨壓力緩解，目前看到美公債殖利率，已從4.5%開始回落，美債價格已蠢蠢欲動，顯示債市投資信心逐步升溫，抱對高品質@@@債券ETF@@@，有望提供穩健收益、與分散股市風險機會。

根據CMoney統計，6月共有41檔債券ETF進行除息，觀察各檔債券ETF配發金額換算年化配息率來看，主要以非投等債ETF的年化配息率最高，若考量長期投資，須兼顧風險與收益的話，BBB級的投資等級債券ETF則脫穎而出，包括新光BBB投等債20+（00970B）、台新特選IG債10+（00980B）與元大優息投等債（00968B）等，參考11日收盤價，年化配息率都有逾7%的表現。

新光BBB投等債20+ETF經理人劉恆誌表示，上周美國非農數據表現亮眼，美國經濟衰退機會低，但4月以來川普引發的TACO交易熱潮，已讓政策不確定性大增，影響企業推遲投資、勞工雇用；消費者也可能增加儲蓄，降低消費，進而拉低美國潛在經濟成長動能，預料市場仍處於高波動狀態下，高信評債券商品仍受資金青睞，後市仍看好高品質債券ETF。

展望下半年全球債市，新光投信債券投資團隊認為，第3季美國經濟將面對關稅壓力，主要是企業須承擔一部分關稅成本，導致企業成長趨緩與獲利出現修正風險，企業股價可能出現震盪表現，唯聯準會下半年有機會啟動降息，投資策略上，宜優先關注已開發國家的高品質債券保護投資組合，可以承擔未來出現更多偶發性的市場波動。

投資建議上，劉恆誌強調，投資人可以考慮全球流動性最高的美國債市，鎖定高評等、高殖利率及高票息率，配置受關稅影響小且抗景氣循環產業，如核心消費、公用事業、電信、醫療及金融等個債，或選擇透過BBB級投等債ETF以一籃子優「殖」企業債組合方式持有。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。