無懼關稅戰衝擊！這檔ETF 24度改寫新高

全球股市難敵川普政策亂流，據彭博資訊，美股Nasdaq、S&P500、費城半導體等主要指數尚未重返新高，由主題投資異軍突起，2024年11月成立掛牌的元大航太防衛科技（00965），今年以來至5月底績效突破23%，各期間亦高居同類型基金排行第一，展現強勢表現。

00965為2024年第4季募集之新基金，雖旋即面對關稅戰衝擊，但憑藉獨特的產業特性逆勢上漲。據Lipper截至5月底資料，00965今年以來績效23.6%、近六月績效22%、近三月績效13.5%，均為同類型基金排名第一，且領先幅度高達20至30個百分點不等，掛牌以來股價更24度新高。

依申購買回清單揭露，至5月底00965前三大成分股分別為三菱重工、日本電氣、韓華航太，前三大投資區域為美國占比約33%、日本32%、韓國19%。元大航太防衛科技研究團隊指出，00965產品設計以歐美與亞太均衡配置，今年以來以歐洲與亞太防衛概念股領漲，彭博資訊統計至5月底，前三大成分股今年以來漲幅介於37.9%至152.3%，推升00965股價表現。

元大航太防衛科技研究團隊分析，受到川普關稅與AI評價面修正影響，彭博資訊統計今年以來至5月底，美股三大指數道瓊工業、S&P500、Nasdaq指數分別為-0.64%、0.51%、-1.02%，偏重單一主題的費城半導體指數則是-4.46%。而全球防衛產業需求持續增加，包括美國國防預算新高，歐洲亦積極提升防衛自主，持續反映其準剛性需求特性，且防衛產業產品週期長，景氣循環不顯著，加上各國阻戰威嚇持續挹注訂單，維持區域安全需求則自動去庫存，均有利長期投資。

00965為目前國內唯一全球航太防衛主題ETF，具有與科技主題等傳統大盤指數不同的報酬與波動表現，成分股涵蓋全球，也能有效分散單一市場影響。投資人除了著眼於長期成長性，也可持續觀察全球防衛題材的連動表現，掌握交易及配置機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。