台股回來了！熱度飆升…00905衝逾31％ 小資族搶進Smart Beta策略

受惠美中貿易磋商釋出正面訊息，台股今日(11日)開高走高，終場大漲227.96點，以22470.1點作收，漲幅1.02％，成交量也同步放大。市場分析師看好後市，認為台股反彈行情才正要開始。

知名分析師郭哲榮表示，這波從低點反彈超過5000點的行情，驗證了他先前預測台股將重返22,500點的看法。他指出，外資持續回流、市場空單回補，加上融資維持率逼近警戒線，種種跡象都顯示，目前正處於軋空階段，有利於多頭續攻。

郭哲榮進一步分析，與美股相比，台股仍有補漲空間。他指出，那斯達克指數和標普500指數距離歷史高點分別僅差2.4%和1.8%，而台股距離前高24,416點還有約8%的差距，「現在正是逢低布局的好時機。」

ETF表現亮眼 Smart Beta策略成焦點

此波多頭行情中，ETF表現格外亮眼。自4月9日以來，FT台灣Smart ETF（00905）以31.18%的漲幅奪冠，富邦台50（006208）和元大MSCI台灣（006203）則分別以30.03%和29.99%的漲幅緊追在後。

值得一提的是，FT台灣Smart ETF（00905）不僅績效出色，價格也相對親民、2萬元有找，適合小資族分批布局。其Smart Beta選股策略，有效掌握此波反彈契機。

此外，富邦摩台（0057）、元大中型100（0051）、台新永續高息中小（00936）、國泰台灣領袖50（00922）、永豐臺灣加權（006204）以及中信成長高股息（00934）等ETF，漲幅也都超過27%，展現強勁的成長動能。

散戶退場 專家：反而是進場訊號？

值得注意的是，5月份台股交易戶數大減112萬戶，顯示散戶可能已錯過此波行情。郭哲榮指出，散戶的進出往往與大盤走勢相反，「散戶退場，或許正是進場訊號。」

投資專家建議，考量目前台股的評價面及資金面，投資人可把握機會，透過ETF或其他投資工具，參與台股未來的成長潛力。穩健的投資策略，例如定期定額，也是不錯的選擇。

台股ETF4/9反彈以來價格漲幅前10大

備註：0050因分割今日暫停交易。資料來源：Cmoney；資料區間2025.04.09-2025.06.11

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。