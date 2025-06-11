0050分割最後交易日她「落袋為安」 網嘆違背初衷曝未來飆漲價位

台股ETF市場持續火熱，股價188.65元的「ETF龍頭」元大台灣50（0050）昨(10)日是分割一拆四前的最後交易日，單日上漲幅度高達2.69%。有網友在Dcard分享她的成績並表示「有賺就跑」。

原po發文指昨天是0050分割前的最後交易日，她的做法是選擇「落袋為安」，將手中持股出清。

從原po貼出來的對帳單觀察到，淨損益為35,125元，報酬率為22.92%。

文章底下有不少人對於原po的舉動感到費解，「準備大爆噴了，現在賣…傻了吧」、「我選擇持續買進（定期定額），長期持有」、「分割不就是為了有機會重新從45到100嗎，當然是放著繼續等啊」、「跑了就不用回來了」、「然後呢？賣出之後就不再進場了？」、「不等7/8關稅戰結論後再決定是否買？」、「一開始是不是要長期存股，結果現在就違背當初的初衷了」、「這支ETF指數成長不就是幾乎不賣、低點加碼嗎？」

但也有人贊成原po這樣做才是對的，否則一輩子都放在裡面根本無法預估高點，「有賣獲利才是有賺，沒賣都是紙上談兵」、「我怕川普7月再發一次神經病，股票就是不虧就是賺。不能貪心，0050我也賣乾淨了」。

不過也有人持平常心看待0050分割案，「分割鎖一周會跌爛會漲爛誰知道，自己願意就自己的決策負責就好，給原po推一個發文的勇氣」、「說分割會導致漲或跌的，到底知不知道股票跟基金的差別？」、「0050 跟著大盤走的，分不分割根本沒差，除非你賭接下來一個禮拜大盤會崩」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。