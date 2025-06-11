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台股 ETF 規模連五高 來到3.31兆元

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

台股10日大盤大漲大收復所有均線，統計今年以來台股跌幅已收斂至3.4%。進一步觀察人氣居高不下的台股ETF整體規模在6月5日領先大盤創下新高後，5個交易日連續天天創新高，規模計算截至11日台股ETF規模來到3.31兆元，檔數也來到73檔同步創高。

台股ETF檔數規模雙雙創下歷年新高紀錄，今年以來規模增加5,073.09億元。法人表示，進一步觀察今年以來規模增加前十大台股ETF，以0050規模增加2,190.1億元最多。整體來看，增加前十名中還是以季配型高息ETF為數最多，包括0056、00919、00878、00713、00918等五檔高息季配型都有上榜。

ETF理財達人表示，雖然今年高息ETF吹起降息風，但相對穩定配息的季配型ETF還是較受存股族青睞。今年以來台股市場面臨多樣波動，高息資產具備易漲抗跌的特性，在震盪的市況便可納入考量，可望為投資組合帶來穩定的收益。其中6月初剛公告的00919第9次預估配息0.72元維持新高，預估有13%年化配息率，也是唯一一檔配息維持新高的台股高息ETF，連續9季年化配息率都逾10%優於投資人期待。00919除息日為6月17日，參與除息最後買進日為6月16日，有興趣的投資人可多留意。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，觀察風險指標部分，美元指數100、油價67，VIX 20與信用價差持續下降，顯示無系統性風險，但仍為上檔有壓、下檔有撐的區間行情。台股整體盤勢看來，融資金額近期增加70億左右水準，顯示散戶開始回籠，但還沒失控，在籌碼沉澱下有利後市多方，靜待盤勢打底緩步上墊。儘管大盤橫盤整理，但題材與籌碼充沛的個股仍具備亮眼表現機會，對於台股中長線表現不看淡。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

配息 台股 ETF

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